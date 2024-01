Das Oldtimer-Treffen in Wetter lockt immer wieder Liebhaber alter Autos an. Anfang Juni ist es wieder soweit.

Kultur Gut vormerken: Diese Veranstaltungen stehen in Wetter an

Wetter Neues Jahr, neue Veranstaltungen: Der Kalender ist gut gefüllt. Die Termine der ersten sechs Monaten gibt es hier auf einen Blick

Kulturfreunde in Wetter können sich auf das ein oder andere Highlight auf den Bühnen und an den Veranstaltungsorten der Stadt freuen. Los geht es bereits im Januar:

Januar

Vor 40 Jahren wurde das Koffertheater Wetter gegründet. Dieses besondere Jahr eröffnet das Ensemble mit einer Premiere. Am 6. Januar ist die schräge Komödie „37 Ansichtskarten“ zum ersten Mal in der Lichtburg zu sehen. Weitere Termine gibt es auf der Website des Kulturzentrums, www.lichtburg-wetter.de.

"Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" ist ein Film, der während der Schulkinowochen NRW auch in der Lichtburg zu sehen ist. Foto: MFA+Film

Am Sonntag, 21. Januar begrüßen die Stadt Wetter und der Stadtmarketing für Wetter e.V. zusammen mit der Bläserphilharmonie Westfalen Winds traditionell das neue Jahr mit einem Neujahrskonzert in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28. Einlass ist um 16 Uhr, das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten für 15 € gibt es noch bis Freitag, 19.01.2024 in den Vorverkaufsstellen, im Büro des Stadtmarketing (Kaiserstraße 70 – Rathaus II), im Rathaus I, (Kaiserstraße 170), bei Elektro Schmidt (Hauptstraße 35) und JeWu Möbel (NEU-Heilkenstraße 69) sowie bis Samstag, 20.01.2024 in der Bücherstube Draht (Bismarckstraße 52), im Burghotel Volmarstein (Am Vorberg 12) und in der Elfen-Apotheke (Osterfeldstraße 25). Ermäßigte Karten (11 Euro) gibt es für Schüler und Studenten sowie 25 Prozent Rabatt auf den Kartenpreis für Ehrenamtskarteninhaber (Nachweis erforderlich). Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Den Schulstart nach den Weihnachtsferien können die Schulkinowochen erleichtern, die vom 25. Januar an in ganz NRW stattfinden und an denen sich auch die Lichtburg Wetter beteiligt. In zwei Wochen zeigt sie Filme für verschiedene Altersklassen. Mit dabei: „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ und „Barbie“. Informationen zu den Startzeiten der einzelnen Filme, sowie zur Anmeldung für Klassen gibt es unter: www.schulkinowochen.nrw.de

„Trallafitti in Wetter City“ ist das Motto der Session 2023 / 2024 in Wetter. Und da Rosenmontag in diesem Jahr sehr früh ist, fangen die jecken Feiertage in der Harkortstadt schon am 26. Januar an: Um 15 Uhr laden die Karnevalsfreunde Wetter zur Kaffeesitzung mit Live-Musik, Show- und Gardetanz in den Stadtsaal Wetter.

Februar

„Mit Abstand: Mein bestes Programm“ heißt es, wenn Ingo Oschmann am 3. Februar im Rahmen der kleinen Kunstreihe im Stadtsaal zu Gast ist. Beginn des Best-of-Programms, mit dem der preisgekrönte Comedian das Beste aus „30 Jahren Lachen, Staunen und Klatschen“ präsentieren möchte, ist um 20 Uhr.

Die Altweiberparty mit DJ Kryze verwandelt den Stadtsaal Wetter am 8. Februar in eine Party Location. Beginn ist um 16.11 Uhr und für alle Närrinnen unter den Feiernden gibt es einen kostenlosen Begrüßungssekt. Zwei Tage später, am 10. Februar, wird an selber Stelle der große Kostümball gefeiert. Los geht es um 18.11 Uhr. Mit Live-Musik von Guido Westermann und Partyklängen von DJ DelaSaba. Für die jüngsten Jecken der Stadt veranstalten die Karnevalsfreunde am 12. Februar von 14 bis 17 Uhr die große Kinderkarnevalsparty.

In Wetter wird auch in diesem Jahr wieder Karneval gefeiert. Das Motto der Session lautet „Trallafitti in Wetter City“. Foto: Privat / WP

Was passiert, wenn Magie, Rock und Comedy aufeinandertreffen, zeigt Entertainer Christopher Köhler am 17. Februar mit seinem neuen Bühnenprogramm „Die Magier 4.0“ im Stadtsaal Wetter. Mit dabei sind auch Stand-up Comedian Jens Wienand und Weltmeister André Desery. Gemeinsam werden die drei zeigen, wie facettenreich Magie ist und wie nah Humor, Verblüffung und Nervenkitzel beieinander liegen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

März

In der Earth Music Hall geht es am 1. März um 19 Uhr mit einer Tanzveranstaltung los. Bei „Tanz-Trip“ legt Kult-DJ Ruud van Laar auf. Der Dortmunder ist 2023 80 Jahre alt geworden und hat schon Zehntausende Stunden hinter dem DJ-Pult verbracht.

„Arschbombe Olé“ heißt es am selben Abend im Stadtsaal. Dann ist die „Queen of Quatsch“ Mirja Boes in der Harkortstadt und stellt ihr neues Programm vor. Für alle, die keinen Spaß verstehen, könnte das „die schlimmste Tour aller Zeiten werden“, kündigt die Komikerin auf ihrer offiziellen Website an. Für alle anderen „könnte es echt ganz okay werden.“ Wer sich selbst überzeugen möchte, kann das am 1. März um 20 Uhr.

Am Samstag, 9. März, dürfen alle Oldie-Fans wieder nostalgisch sein und sich an die guten alten Zeiten erinnern, als der „Beat-Club“ die heißeste Sendung war und Schlaghosen neue Trends setzten. Dann veranstaltet die Löscheinheit Alt-Wetter bereits zum 29. Mal ihre beliebte Oldie-Night im Stadtsaal. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Vorverkauf für diesen Event beginnt am 9. Februar. Auf die Oldie-Fans warten natürlich, wie immer, drei Livebands, die für die richtige Stimmung sorgen werden. Verpflichtet wurden Nightlife aus Dortmund, Wild@Heart aus Wuppertal und Die Agentur aus Ennepetal. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Die Blauröcke hoffen natürlich wieder auf ein volles Haus und freuen sich mit ihren Fans wieder eine tolle Party feiern zu können.

April

Das neue Musical der Stage People Company feiert am 12. April im Stadtsaal Premiere. Mit „Eden“ lädt das Ensemble die Zuschauer zu einem berauschenden Abend, bei dem sie selbst Teil der Geschichte werden, die auf der Bühne erzählt wird. Weitere Aufführungen sind am 6,. 13.,19., 20. und 27. April.

Für „Lost Boy“ gab es 2023 viel Applaus. Mit „Eden“ feiert das neue Stück der Stage People Company im April Premiere. Foto: Jana Peuckert / WP

Irische Blues- und Rockmusik ist am 19. April in der Earth Music Hall zu hören. Dann ist die PatMcManus Band zu Gast. Wie alle Konzerte in der Wetteraner Veranstaltungshalle beginnt auch dieser Gig um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Mai

„Die Therapie“ ist der Debütroman von Sebastian Fitzek aus dem Jahr 2006. Als Theaterstück wird der Psychothriller am 10. Mai zum Leben erweckt. Mona und Kris Köhler sowie Nils Findling werden dann in der Lichtburg auf der Bühne stehen, die Stimmen von Peter Steinmeyer, Stefan Keim, Michael Westerweller und Lien Noll sind in dieser Theaterversion ebenfalls zu hören. Weitere Termine: 11., 17. und 18. Mai.

Wer Deep Purple mag, ist am 24. Mai in der Earth Music Hall richtig: Ab 20 Uhr treten „Strange Kind of Women“ auf, die einzige von Deep Purple autorisierte All-Women Coverband.

Im Oktober 2023 musste der Termin ausfallen, jetzt steht die Nachholveranstaltung an: Am 30. Mai übt Kabarettist Jonas Greiner mit „Greiner für alle“ spitze und ironische Gesellschaftskritik und kombiniert Alltagsgeschichten mit erfrischendem Humor. Der Stadtsaal öffnet seine Türen um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.

Eine Woche später kommen „Catfish“ aus Großbritannien nach Wetter, im Gepäck insgesamt fünf UK Blues Awards. Sie werden am 31. Mai ab 20 Uhr in der Earth Music Hall auf der Bühne stehen.

Die britische Band "Catfish" kommt Ende Mai in die Earth Music Hall nach Wetter. Foto: Earth Music / earth music

Juni

Alte Schätze stehen am 2. Juni im Mittelpunkt: Beim Oldtimer-Treffen werden wieder historische Fahrzeuge das Bild in Alt-Wetter bestimmen. Zum neunten Mal können Besucher rund um den Bahnhofsvorplatz durch ein Stück Automobilgeschichte spazieren.

Eigentlich hat sich Nessi Tausendschön „in der Lethargie schön eingerichtet“, heißt es in der Ankündigung der Lichtburg. Nach Wetter kommt die Kabarettistin und Musikerin dennoch. Mit ihrem Programm „Rumeiern“ ist sie am 7. Juni gemeinsam mit William Mackenzie im Stadtsaal zu Gast und zeigt um 20 Uhr, wie sie es beim Rumeiern bis zur Perfektion gebracht hat.

Nessi Tausendschön und William Mackenzie treten mit ihrem Programm "Rumeiern" im Stadtsaal in Wetter auf. Foto: Carsten Bockermann / Wetter / Herdecke

Eine Mischung aus Kabarett, eigenen Songs, Stand-up und viel Improvisation erwartet die Zuschauer, wenn Katie Freudenschuß am 21. Juni den Stadtsaal betritt. Die Entertainerin mit der genauen Beobachtungsgabe präsentiert sich mit ihrem Programm „Nichts bleibt wie es wird“ mutig und emotional. Beginn: 20 Uhr.

Ende Juni ist wieder Zeit für das traditionelle Dorffest im Volmarstein. Die Interessengemeinschaft Volmarsteiner Vereine (IGVV) lädt am 28. und 29. Juni zu einem bunten Programm auf dem Dorfplatz und Umgebung ein. Am Freitagabend ist die Band Nightlife mit Sängerin Stefanie Vormschlag mit von der Partie.

In der Vergangenheit gehörte auch ein Kindertrödel zum Dorffest in Volmarstein dazu. Foto: Jana Peuckert / WP

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter