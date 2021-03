Herdecke: Die Linke sorgt sich um „gute Pflege“ bei Convivo

Convivo betreibt in Herdecke alle Seniorenhäuser.

Herdecke. Der Ortsverband der Partei Die Linke ist besorgt wegen Entwicklungen bei Convivo. Das Unternehmen gab kürzlich Aufspaltungen in Herdecke bekannt.

Mit großer Besorgnis hat die Herdecker Partei Die Linke den Plan zur Kenntnis genommen, die „Pflegezentrum Herdecke GmbH“ in drei selbstständige Gesellschaften aufzuspalten (Bericht im Lokalteil in der Dienstagausgabe).

Die Herdecker Firma ist Teil des Bremer Convivo-Konzerns und hat laut der Bilanz 2018 im ersten Jahr nach ihrer Gründung einen Bilanzgewinn von 785.658,84 Euro erzielt. Angesichts des Geschäftsmodells des Bremer Convivo-Konzerns hält Die Linke die Beteuerung der Geschäftsleitung für wenig glaubhaft, die Aufspaltung habe lediglich organisatorische Gründe, um Kosten einzusparen, ändere aber nichts an Gehalt und Regelungen in den vorhandenen Arbeitsverträgen.

Wenn Unternehmer über „Kostensenkungen“ reden, seien in der Regel Personalkosten gemeint, so Fraktionsvorsitzender Dieter Kempka: „Der Betriebsübergang schützt die Beschäftigten nur für ein einziges Jahr. Wenn einzelne Betriebsteile ausgelagert werden, ist dieser Schutz noch viel geringer. Im Jahr 2018 verfügte der Bremer Konzern laut Bilanz bundesweit über 81 Betriebe, die aufgekauft wurden, nachdem ihr vormaliger – häufig kommunaler – Eigentümer in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war.“

Sorge um Convivo-Beschäftigte

Das war auch in Herdecke der Fall, als Convivo von dem insolventen gemeinnützigen Herdecker Verein für Sozialeinrichtungen (GVS) den Betrieb mehrerer Senioreneinrichtungen übernahm und bald zu einem der größten Herdecker Arbeitgeber wurde. Convivo erwarb bei dieser Gelegenheit auch die große Immobilie am Kirchender Dorfweg und verkaufte sie wenig später weiter vermutlich mit Gewinn. Laut Lagebericht im Jahresabschluss 2018 fungiert Convivo „als Partner für Verkäufer und Investoren“.

Wie Kempka mitteilt, teilt die Herdecker Linke die Sorge der Convivo-Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze und wird ein wachsames Auge auf die weitere Entwicklung werfen. Konkret gehe es um Fragen zum Personalschlüssel, zu Reparaturen und Renovierungen oder Investitionen sowie zu möglichen Folgen eines Betriebsübergangs. Zudem sollte die Zufriedenheit der Senioren und ihren Angehörige mit den Pflegeleistungen beachtet werden.