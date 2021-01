GVS-Kita in Herdecke wegen Corona vorerst geschlossen

Herdecke Ein aktueller Corona-Fall beschäftigt die Kita Zum Kuckuck. Sie ist aktuell geschlossen.

Die GVS-Kita Zum Kuckuck in Kirchende ist aktuell geschlossen. Grund ist

ein bestätigter Corona-Fall. Von der Schließung betroffen sind ungefähr

40 bis 50 Kinder. Zu normalen Zeiten mit vollem Betrieb wären es über

100. Die Schließung erfolgte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Voraussichtlich kann die Kita am 29. Januar den Betrieb wieder

aufnehmen. Vorausgehen würde eine neuerliche Testung. Andere

Kindergärten des GVS in Herdecke sind derzeit nicht betroffen.