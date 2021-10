GVS-Tageseinrichtung für Kinder in Westende ist „nachhaltig“

Ende. „Nachhaltige Kita – Mit Kindern aktiv für die Welt“: Die GVS-Tageseinrichtung für Kinder in Westende freut sich über eine Auszeichnung.

Die GVS-Tageseinrichtung für Kinder in Westende freut sich über die Auszeichnung „Nachhaltige Kita – Mit Kindern aktiv für die Welt“. Der Kindergarten hat diese Ehrung für einen wertschätzenden Umgang mit der Umwelt erhalten.

Fünf Projekte haben die Pädagogen dazu eingereicht. Anfang des Jahres haben die Kinder eine Woche lang ihren Frühstücksmüll gesammelt, um zu verdeutlichen, wie viel Plastik dabei anfällt. Danach wurde gemeinsam besprochen, wie sich das in Zukunft vermeiden lässt.

Dann lautet das Motto: Vom Samen bis zur Ernte. In dem neuen Hochbeet und Gewächshaus hat die Kita Radieschen, Möhren, Zucchini und manches mehr gesät. Nach der Ernte konnten die Mädchen und Jungen all das verzehren. Zudem standen die Waldtage auf dem Programm. Es ging hinaus in die Natur, in der es um die Artenvielfalt ging. Das erfolgte in Kooperation mit den Schafen vom HerzBerg Herdecke.

Zudem wählen die Kinder jeden Montag in ihrer Konferenz „Strombeauftragte“ aus den Gruppen. Diese kontrollieren täglich, wo unnötig Energie verschwendet wird, zum Beispiel beim Licht. Obendrein gibt es eine Spielzeug- und konsumfreie Zeit: Dann steht das Aussortieren von vorgefertigtem Spielzeug und die Bereitstellung von wertlosen Alltagsmaterialien auf dem Programm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter