Gymnasiast aus Herdecke im Länderfinale „Jugend präsentiert“

Herdecke. Alexander Schönrock von der Friedrich-Harkort-Schule Herdecke steht im Länderfinale von „Jugend präsentiert“. Der Gymnasiast überzeugte per Video

Schlau und erfolgreich: Die Friedrich-Harkort-Schule (FHS) freut sich über die Ergebnisse von Alexander Schönrock bei „Jugend präsentiert“. Der Gymnasiast aus der Klasse 8b überzeugte eine Jury mit seiner Darstellung zu einem naturwissenschaftlich-mathematischen Thema und schaffte es in eines von acht Länderfinalen.

Alexander Schönrock hatte sich bei der bundesweit suchenden Initiative mit einem Video beworben. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die finalen Entscheidungen digital statt. Um sich dort zu behaupten, müssen die Schüler eine Präsentationsaufgabe bearbeiten und dafür erneut ein Präsentationsvideo einreichen. Dieses wird von einer Jury aus Lehrkräften und Rhetorikexperten bewertet.

In der ersten Runde wurden bundesweit knapp 350 Videos eingereicht. Daneben gab es die Möglichkeit, sich über Schulwettbewerbe zu bewerben, an denen sich in 52 Schulen 4000 Schülerinnen und Schüler beteiligt hatten. In den Länderfinalen starten insgesamt 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Individuelles Coaching als Gewinn

Für den Herdecker Achtklässler begann das Länderfinale am 4. März mit einer großen Online-Eröffnung. Alexander Schönrock hat noch bis nächste Woche Zeit, seine Präsentationsaufgabe für die ausstehende Entscheidung in Nordrhein-Westfalen zu bearbeiten.

Mathe und Naturwissenschaften fördern „Jugend präsentiert“ ist eine bundesweite Bildungsinitiative der Klaus-Tschira-Stiftung mit Sitz in Heidelberg. Sie kooperiert mit der Berliner Einrichtung „Wissenschaft im Dialog“. Die Initiative wurde 2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Präsentationskompetenz und das Verständnis von naturwissenschaftlich-mathematischen Themen in der Schule zu fördern.



Alle, die sich für ein Länderfinale qualifiziert haben, dürfen sich schon über ihren ersten Gewinn freuen: ein individuelles Coaching bei den „Jugend präsentiert“-Trainern der Universität Tübingen über 45 Minuten. Diese werfen zusammen mit den Teilnehmenden in einer persönlichen Beratung einen Blick auf die jeweilige Präsentation und geben wertvolle Anregungen, sich bei Vorstellungen von Sachverhalten noch weiter zu verbessern.

Wer auf Landesebene seine Chance nutzt, kann sich nicht nur für das Bundesfinale qualifizieren, sondern erhält auch eine Einladung zur „Jugend präsentiert“-Präsentationsakademie. Dort erwartet die Teilnehmenden ein professionelles Präsentationstraining, das die Schüler fit für das große Finale macht und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Darstellungs-Kompetenzen über den Wettbewerb hinaus zu erweitern. Daneben dürfen sich die Schülerinnen und Schüler auf ein spannendes Rahmenprogramm freuen. Auch die Präsentationsakademie wird – wie bereits im Vorjahr – digital stattfinden.

Der bundesweite Darstellungs-Wettbewerb wird jährlich ausgerichtet. Zudem bietet „Jugend präsentiert“ kostenfreie Unterrichtsmaterialien und Lehrkräftetrainings an. Unterrichtsmaterialien sowie Trainings für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schülern werden von einem Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen entwickelt und durchgeführt. Hier wird die Wirkung des Vorhabens zudem wissenschaftlich evaluiert.