Haarlekin Stylisten gewinnen Schaufenster-Wettbewerb Wetter

Wetter. Haarlekin in Wetter liegt beim Schaufensterwettbewerb in Gunst der Kunden vorn. Aber noch ein anderer Betrieb darf sich freuen.

Der erste Wetteraner Schaufensterwettbewerb unter dem Motto „Frühlingshafte Osterzeit“ vom 6. bis 20. April ,durchgeführt von der Stadt Wetter, dem Stadtmarketing für Wetter und dem Citymanagement, hat eine sehr große Beteiligung erfahren.

Über 530 Bürgerinnen und Bürger stimmten online und über die in den Geschäften ausgelegten Stimmkarten ab. Mit 150 Stimmen für das Schaufenster der Haarlekin Stylisten in der Königstraße in Alt-Wetter gewannen Inhaberin Petra Hillringhaus und ihr Team deutlich diesen Wettbewerb.

Neben dem Titel „WOW-Fenster 2022“ erhielt das Team als Anerkennung auch einen Gutschein für die lokale Gastronomie, um ihren Gewinn auch gebührend feiern zu können. Unter den Kundinnen und Kunden, die fleißig abgestimmt haben, wurden attraktive Sachpreise verlost. Tim Jonathan Bauer, den das Los zum Hauptgewinner erkoren hatte, nahm seinen Reisegutschein im Wert von 300 Euro bei der offiziellen Übergabe in Empfang. Der zweite Preis ist ein Gutschein für einen Weinabend in Höhe von 150 Euro und der dritte Preis ein Gutschein für Blumen-Arrangements im Wert von 50 Euro. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt.

Bürgermeister Frank Hasenberg: „Ich habe mich sehr über die zahlreiche Teilnahme an diesem Wettbewerb gefreut. Die kreative Gestaltung der Schaufenster hat zu vielen Aha-Momenten bei den Bürgerinnen und Bürgern geführt und damit gezeigt, wie vielfältig Einzelhandel und Dienstleistung in unserer Stadt unterwegs sind.“

Zusätzlich zum Publikumspreis wurde auch ein Jurypreis ausgelobt, bei dem die gestalteten Schaufenster auf Basis eines objektiven Bewertungskataloges von einer fünfköpfigen Jury bewertet wurden. Bei dieser Abstimmung setzte sich der Dorfschatz aus Volmarstein durch und erhielt den Jury-Preis für das „WOW-Fenster 2022“.

Der Kriterienkatalog der Jury wurde, in Anlehnung an die Schulungsinhalte der kostenlosen Workshops unter dem Titel „Vom Schaufenster zum WOW-Fenster“ mit der Expertin für Warenpräsentation, Karin Wahl, entwickelt. Zur Vorbereitung des Wettbewerbs und zur Unterstützung der teilnehmenden Geschäfte fanden Anfang und Mitte März zwei kostenlose Online-Workshops statt, bei denen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundregeln der Schaufenstergestaltung vermittelt wurden und diese auch ganz individuelle Tipps für die Gestaltung der eigenen Schaufenster erhielten.

Neuauflage ist geplant

Ziel des Schaufensterwettbewerbs war es, die Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile für die Besucherinnen und Besucher so wie Kundinnen und Kunden zu erhöhen und die teilnehmenden Geschäfte dabei zu unterstützen, auf das eigene Geschäft aufmerksam zu machen. Wer im Aktionszeitraum in der Harkortstadt unterwegs war, kann bestätigen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Die über 20 Geschäfte aus allen Stadtteilen dekorierten ihre Schaufenster anhand des Mottos „Frühlingshafte Osterzeit“ ganz individuell als Hingucker für die Kundinnen und Kunden.

„Nach dieser gelungenen Premiere wollen wir den Schaufensterwettbewerb dann auch im nächsten Jahr wieder durchführen“, wirft Citymanager Martin Pricken schon einmal einen Blick voraus auf weitere preiswürdig gestaltete Schaufenster im nächsten Jahr.

