Haftstrafe für Betrüger-Paar aus Wetter

Wetter Ein Betrüger-Pärchen aus Wetter ist zu Haftstrafen verurteilt worden. Es war nicht zum ersten Mal betrügerisch auf Ebay unterwegs.

Mit einer alten, aber bewährten Masche zog ein Wetteraner Pärchen offenbar einen eBay-Käufer über den Tisch. Nun sollte sich das Duo mit durchaus einschlägiger Vergangenheit wegen Betrugs vor dem hiesigen Amtsgericht verantworten. Von beiden Angeklagten fehlte jede Spur. Nicht zum ersten Mal.

Im Sommer, so der Vorwurf gegen die 35-Jährige Frau aus Wetter und ihren Gatten (46), boten sie einen Computer an. Ein Kunde biss an, überwies rund 300 Euro auf ihr Konto und wartete dann vergeblich auf die Lieferung des PCs. Laut Anklage hatte das Paar von Anfang an gar nicht vor, seinen Part des Geschäfts zu erfüllen.

Auf Bewährung

Nun sollte der Fall verhandelt werden. Doch wie bereits beim letzten Verfahren im August, in dem es um einen Lautsprecher und eine Spielekonsole ging, blieb die Anklagebank leer. Damals mündete das Ganze in Geldstrafen, die als Strafbefehl verkündet wurden. Und nichts Anderes geschah nun: Auf Antrag der Vertreterin der Staatsanwaltschaft ergingen erneut Strafbefehle – wobei das Ganze diesmal allerdings nicht mehr mit Geldstrafen endete.

Der 46-Jährige aus Wetter erhielt sechs Monate Haft mit Bewährung und seine Partnerin vier Monate, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurden.