Haftstrafe für Herdecker wegen Beleidigungen und Drohungen

Herdecke. Morddrohungen gegen den Nachbarn waren der Gipfel des Eisbergs. Der Herdecker wurde in Abwesenheit verurteilt.

Gleich zwei Mal soll ein Herdecker zu verbalen Tiefschlägen ausgeholt und Personen aus seiner Umgebung bedroht und in einem Fall auch beschimpft haben. Nun hätte sich der 38-Jährige deshalb vor dem Amtsgericht Wetter verantworten sollen. Von ihm fehlte jedoch jede Spur.

Im Mai, so der erste Vorwurf gegen den Mann mit bewegter Vergangenheit, beleidigte er einen Nachbarn und drohte damit, ihn umzubringen. Laut Anklage kam es dann bereits einen Monat später zum nächsten Zwischenfall. Hier soll einem Bekannten eröffnet haben: „Auf der Straße hätte ich Dich umgebracht.“ Nun hätte der Herdecker auf der Anklagebank sitzen sollen. Er erschien nicht zum Termin, fehlte unentschuldigt. So scheiterte die Verhandlung bereits zum zweiten Mal. Der Richter reagierte prompt: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 38-Jährige per Strafbefehl zu vier Monaten Haft mit Bewährung verurteilt.