Hallenbad Herdecke: Hoffnung auf Geld aus Berlin

Herdecke. Am Mittwoch entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestages über Fördermittel. SPD-Abgeordnete haben sich in Herdecke ein Bild gemacht.

Das Hallenbad in Her­decke schlummert in Corona-Zeiten vor sich hin. Ins Becken springen darf derzeit niemand. Aus dem Fokus geraten ist das Bad am Bleichstein deshalb aber nicht – im Gegenteil: Das Gebäude und Teile der Inneneinrichtung haben mittlerweile 54 Jahre auf dem Buckel.

Es herrscht dringender Erneuerungsbedarf. In der nächsten Woche entscheidet sich im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, ob es Fördermittel aus dem Bundestopf geben wird. Wie nötig eine Sanierung ist, davon haben sich der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack und die Herdecker SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ vor Ort im Gespräch mit der Stadtverwaltung informiert. Ihr Fazit: „Eine Förderung wäre bitter nötig.“

„Natürlich ringen viele Einrichtungen um die Bundesmittel. Ich setze mich dafür ein, dass ein Teil davon nach Herdecke fließt. Wir können die Städte nicht mit ihren Problemen alleine lassen“, betont Kapschack. „Das Bad entspricht nicht mehr aktuellen Standards. Die Außenfassade muss energetisch saniert, das Dach erneuert und die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden, die Toiletten sind nicht barrierefrei.“

Immer wieder geschlossen

Dr. Nadja Büteführ ergänzt mit Blick auf das als Lehrschwimmbad: „Wir wollen die beste Bildung für unsere Kinder, dann müssen wir als Staat auch für gute Gebäude und eine moderne Ausstattung sorgen. Das gilt für die Schulen, das gilt aber auch für Schwimmbäder.“ Die Landtagsabgeordnete macht sich stark dafür, dass möglicherweise auch Mittel aus einem zweiten Programm fließen, dessen Kosten sich Land und Bund teilen.

2,4 Millionen Euro veranschlagt die Stadt für die Erneuerung des Hallenbads am Bleichstein. Beantragt wurden Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ und dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der Schwerpunkt des Bundesprogramms liegt bei Sportstätten wie Turnhallen, Schwimmhallen und Freibädern.

Rückblick: Im vergangenen Jahr war das Hallenbad wegen Reparaturarbeiten an defekten Duschen eine Zeit lang geschlossen. Danach wurde bei einer routinemäßigen Hygieneprüfung ein zu hoher Legionellenbefall festgestellt. Das Bad musste daraufhin erneut geschlossen und saniert werden. Davor und danach machte Corona den Schwimmfreunden einen Strich durch die Rechnung.

Schraberg-Bad liefert gutes Beispiel

Am Schraberg in Herdecke hingegen gibt es ein saniertes Hallenbad. Nach dreieinhalb Jahren Sanierung wurde das Schwimmbad im Januar 2017 wieder geöffnet. Die Gesamtkosten für das Schraberg-Bad lagen damals bei rund 1,4 Millionen Euro. Dafür wird dort mit neuer Technik kräftig Energie gespart. Wichtigstes Element dafür: die Wärmerückgewinnung und der Luftaustausch über eine Anlage vor dem Gebäude. Dadurch lässt sich der Raum mit dem Becken auch ohne Heizung auf 30 Grad erwärmen. Die gesamte Technik wie die Filterspülung in der Nacht lässt sich über Computer steuern.

