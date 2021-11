Hallenbad Oberwengern schließt vorerst doch nicht

Bleibt vorerst für alle Wasserratten geöffnet, weil sich die Sanierungsarbeiten verschieben: das Hallenbad in Oberwengern.

Wetter. Lieferengpässe sorgen für eine Verschiebung der Sanierungsarbeiten am Sport- und Freizeitbad Oberwengern. Deswegen bleibt es vorerst geöffnet.

Da sich der Start der Sanierungsarbeiten aufgrund von Lieferengpässen bei Fassadenelementen, Fenstern und Dachabdeckungen und organisatorischen Veränderungen weiter nach hinten verschiebt, bleibt das Sport- und Freizeitbad in Oberwengern für alle Schwimmfreunde geöffnet. Es braucht also gerade während der kalten Jahreszeit kein Schwimmfreund auf seine Runden im Hallenbad zu verzichten. Für den Eintritt gelten die bewährten 3G-Regeln. Zutritt haben also nur Personen, die entweder getestet, gesundet oder vollständig geimpft sind.

Der entsprechende Nachweis (mit Lichtbildausweis) wird am Eingang kontrolliert. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Im Hallenbad dürfen sich zeitgleich maximal 71 Personen aufhalten, in der Sauna maximal drei. Sonntags ist das Bad geschlossen. Jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten schließt die Kasse. Eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeit endet die Badezeit.

Im Frühjahr soll es weitergehen

„Natürlich bedauern wir es, dass sich die Sanierungsarbeiten erneut verzögern, aber das liegt leider aufgrund von Lieferengpässen bei den benötigten Materialien nicht in unserer Hand. Das hat uns aber die Chance eröffnet, das Hallenbad für alle Schwimmbegeisterten weiter geöffnet zu halten“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Mit den Sanierungsarbeiten soll es nach Ende des Winters weitergehen. Damit werde das Risiko eines Schlechtwettereinbruchs bei offener Baustelle minimiert und die verschiedenen Gewerke (Fenster, Fassade, Dach) könnten ab Februar/März 2022 aufeinander abgestimmt arbeiten. Das für Ende November/Dezember 2022 anvisierte Ende der Maßnahmen könne wohl gehalten werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter