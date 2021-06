Hallenbad Wetter ab sofort bis zu den Sommerferien geöffnet

Das städtische Sport- und Freizeitbad in Oberwengern öffnet nach langer Pause wieder – und schließt in Kürze.

Wetter. Mit dem Hinweis auf Corona-Regeln öffnet die Stadt Wetter am 1. Juni das Hallenbad in Oberwengern. Und schließt es in Kürze. Und das Freibad?

Darauf dürften kleine und große Schwimmfreunde sehnsüchtig gewartet haben, schreibt die Stadt Wetter: Die aktuell niedrigen Corona-Inzidenzwerte und die damit verbundenen Lockerungen machen es nun auch möglich, an diesem Dienstag, 1. Juni, das städtische Sport- und Freizeitbad wieder eingeschränkt (bis jeweils 14.30 Uhr) für den Badebetrieb zu öffnen.

Angesichts der Coronaschutzverordnung können zeitgleich 30 Personen im Hallenbad schwimmen und im Wasser ihre Bahnen ziehen. Der Zutritt ist nur mit aktuellem negativen Schnelltest (mit Nachweis) möglich. Das gilt allerdings nicht für immunisierte Personen (mit Impfausweis). Allerdings kann das Hallenbad aufgrund eines Personalengpasses wegen Krankheit nur bis jeweils 14.30 Uhr geöffnet werden. Ab Montag, 7. Juni, ist den Angaben zufolge dann auch wieder Vereinstraining im Hallenbad in Oberwengern möglich.

Geöffnet ist das städtische Sport- und Freizeitbad dann bis zum 4. Juli, dann wird es für die weiteren Sanierungsmaßnahmen geschlossen. „Uns haben viele Anfragen und Bitten erreicht, das Hallenbad möglichst noch einige Wochen vor der Schließung für die Sanierungsarbeiten offen zu halten. Das war auch immer unser Bestreben“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. „Ich freue mich daher, dass es auch mit den Corona-Lockerungen nun soweit geklappt hat, dass wir das Sport- und Freizeitbad nun noch bis zu den Sommerferien für alle Schwimmbegeisterten öffnen können.“

Klarheit zum Freibad in Kürze

Wann das Naturbad am Harkortsee 2021 öffnet, teilt Trägervereins-Vorsitzender Bernd Hagedorn in Kürze mit. Am Mittwoch, 2. Juni, will er Mitglieder im Sport- und Freizeitausschuss darüber informieren. Im Gespräch (noch nicht bestätigt) ist ein Betrieb im Juli und August.

Apropos: In den Sommerferien bietet die Stadt Wetter auch wieder Kurse für Schwimmanfänger an, und zwar in der 5. und 6. Ferienwoche im Lehrschwimmbecken an der Köhlerwaldstraße. Anmeldungen für diese Kurse sind ab dem 15. Juni möglich unter Tel.: 66043. Bürgermeister Hasenberg: „Es ist schön, dass wir unseren Schwimmanfängern wieder dieses Angebot machen können, nachdem es lange Zeit aufgrund der hohen Coronazahlen leider nicht möglich war.“ Auch die Vereine bieten in den Ferien Anfängerkurse an. (gerb)

