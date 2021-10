Freizeit Halloween-Spuk am Gymnasium in Wetter

Wetter. Schülerinnen und Schüler am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter sind froh, dass wieder Halloween-Spuk möglich ist.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium feierte am Freitag Halloween in besonderem Ausmaß. Dank Mithilfe der Schülervertretung konnte der gruselige Aktions-Tag stattfinden, um Schülerinnen und Schülern Abwechslung in Corona-Zeiten zu bieten. „Wir finden es sehr gut, dass es nach langer Zeit wieder solche Events gibt“, so Maksin und Umut aus der siebten Klasse. Nach Pausenaktionen wie einem Halloween-Quiz und Musik auf dem Schulhof folgte ein Kostümwettbewerb für die Stufen fünf, sechs und sieben.

