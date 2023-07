Halt in Wetter: Ruhr-Lenne-Bahn ist wieder regulär unterwegs

Die Regionalbahn 40 fährt und hält wieder regulär, auch in Wetter

Wetter. Krankheitsbedingt fiel die Regionalbahn zuletzt tagelang aus. Nun hält diese RB 40 auch wieder in Wetter. Dort ändert sich Mittwoch noch etwas.

Der aushängende Fahrplan listet vier Verbindungen auf, die jeweils zweimal in der Stunde am Bahnhof Wetter halten. Doch von den vermeintlich acht Regionalzügen, die die Harkortstadt mit Hagen und dem Ruhrgebiet verbinden, fallen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder welche aus.

An diesem Montag nun (ausnahmsweise) mal eine gute Nachricht: Die RB 40 fährt wieder auf der Ruhr-Sieg-Strecke, wenn auch nur bis Bochum. Diese Regionalbahn fiel zwischen dem 15. und 24. Juli aus. Schuld daran war laut Deutsche Bahn der hohe Krankenstand.

Damit zum nächsten Sorgenkind: Laut Aushang hält der Ruhr-Sieg-Express als RE16 auf dem Weg von Essen nach Iserlohn und umgekehrt auch zweimal pro Stunde in Wetter. Das ist jedoch seit einigen Tagen nicht der Fall. Aufgrund von baustellenbedingten Einschränkungen, so steht es angeschlagen, müssen Pendlerinnen und Pendler noch bis einschließlich Mittwoch, 26. Juli, 5 Uhr, auf diese Verbindung verzichten. Zwischen der Ruhrgebiets-Großstadt und Hagen Hauptbahnhof verkehre weiter ersatzweise ein Schnellbus. Zur Wochenmitte aber, das ergab eine Verbindungsnachfrage im Internet, scheint der RE 16 dann wieder regulär in beiden Richtungen unterwegs zu sein und auch Essen anzusteuern.

Dagegen befördern der Regionalexpress 4 (Dortmund-Aachen) und die S-Bahnlinie 5 (Hagen-Dortmund) momentan ganz regulär auch Passagiere, die in Wetter ein- oder aussteigen.

