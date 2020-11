Handgemachtes bei Weihnachtsausstellung in Alt-Wetter

Wetter. Ein leerstehendes Ladenlokal haben sieben Kunsthandwerkerinnen in einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandelt. Und so sieht das Angebot aus.

Zwei große rote Stoffbanner mit Weihnachtsmann und „Merry Christmas“-Schriftzug rechts und links der Eingangstür weisen schon von weitem darauf hin, dass es drinnen – wie auch immer – weihnachtlich zugeht. Ein hübsch dekorierter Stehtisch lädt auch im Freien zum Verweilen ein. Trotzdem lockt die Weihnachtswelt in das kleine Ladenlokale. Und tatsächlich findet man dort vieles von dem, was ansonsten in den Buden der Weihnachtsmärkte angeboten wird: Holzarbeiten und Häkeltiere, kunterbunte Hauspuschen aus wärmender Filzwolle, selbst gestrickte Socken und selbst genähte Taschen und Kissen, Perlenschmuck, Weihnachtsdeko und vieles mehr.

Ausstellen und verkaufen

All das gibt es in der Ausstellung unter dem Motto „Weihnachtliches Kunsthandwerk“ zu entdecken und zu kaufen. Zwei Mal noch öffnet Maren Busenius von der A-Z-Ideenkiste diese Ausstellung im Ladenlokal an der Königstraße 4 in der Adventszeit.

Dort, wo bislang unter dem Namen „Oldschool Criminal“ T-Shirts und andere Kleidung verkauft wurde, haben Maren Busenius und sieben Kunsthandwerkerinnen nun einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Handgearbeitetem eingerichtet. „Der Vormieter hat das Ladenlokal schon leergeräumt und es mir zur Verfügung gestellt“, erzählt die Wetteranerin. Auf etwa 40 Quadratmetern präsentieren nun Maren Busenius, Susanne Klein und fünf weitere Ausstellerinnen ihre kreativen Arbeiten. „Das sind alles Kunsthandwerkerinnen, die in normalen Zeiten auf Weihnachtsmärkten und Basaren wären. Ich möchte ihnen hier die Möglichkeit geben, ihre Sachen auszustellen und zu verkaufen und auch ein bisschen Weihnachtsatmosphäre zu schaffen und gemeinsam zu erleben“, so die Wetteranerin. Susanne Klein nickt und ergänzt: „Ich wäre gern auf den Volmarsteiner Weihnachtsmarkt gegangen und dann das erste Mal dort mit dabei gewesen. Aber auch der Markt fällt ja aus, wie alle anderen auch.“

Spende: Weihnachtsmasken

Maren Busenius , die selbst unter anderem Adventsgestecke, Fenstermobiles und Filzwoll-Arbeiten anbietet, hat vor fünf Jahren die A-Z Ideenkiste an der Königstraße 6 eröffnet. Die gelernte Erzieherin, die 20 Jahre in einer Kita in Schwelm gearbeitet hat, hat sich mit dem 33 Quadratmeter kleinen Lädchen in Alt-Wetter einen Traum erfüllt und dort einen Raum zum Kreativsein geschaffen, „in dem sich Kinder und Erwachsene wertfrei ausprobieren können“. Alle Workshops, in denen die Wetteranerin mit Kindern und Erwachsenen gemeinsam bastelt, können wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht stattfinden. „Es ist einfach traurig; denn das Basteln und vor allem die Kinder fehlen mir gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sehr“, so Maren Busenius, deren eigene Kreativität offensichtlich keine Grenzen zu kennen scheint.

Tauschbörse und Masken-Spendenaktion

So hat sie nun einen Wichtel-Bastelsatz zusammengestellt, „den Leute bei mir bestellen und dann zuhause basteln können“. Außerdem bietet sie eine kleine Tauschbörse an: „Wer seine alten Weihnachtsartikel mitbringt, kann sich dafür einen anderen Tauschartikel mitnehmen.“ Und sie hat Mund-Nasen-Masken aus Weihnachtsstoffen genäht, die aktuell noch an dem Tannenbaum in der Weihnachts-Ausstellung baumeln. Maren Busenius hofft, möglichst viele davon zum Preis von 5 Euro zu verkaufen; denn den Erlös wird sie komplett spenden und davon Lego-Spielzeug für die Kinderwohngruppe Am Hensberg der Ev. Stiftung Volmarstein kaufen.