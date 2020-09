Am Leharweg stürzte ein Dachdecker vom First des Daches ab, die Feuerwehr Herdecke rückte aus.

Feuerwehreinsatz Handwerker bei Sturz vom Dach in Herdecke schwer verletzt

Herdecke. Schwer verletzt: Eine abgestürzte und eingeklemmte Person wurde der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke am Montagmittag aus dem Leharweg gemeldet.

Ein 27-jähriger Dachdecker ist am Montag in Herdecke bei einem Sturz schwer verletzt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr war um 12.48 Uhr in den Leharweg gerufen worden. Dort war der Dachdecker aus Lüdenscheid bei Arbeiten vom Dachfirst in das abgedeckte und offene Dach gefallen. Er verletzte sich bei dem Sturz aus ca. etwa zwei Metern Höhe an einem Holzbalken schwer.

Höhenretter angefordert

Der Verletzte lag bei Eintreffen der Feuerwehr im Inneren des Daches. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Schutzausrüstung Zugang über das Gebäudegerüst. Der Patient wurde von einem Notarzt, Rettungsdienst und Unterstützung der Feuerwehr auf dem Dach erstversorgt und stabilisiert. Von außen wurde zur Personenrettung eine Drehleiter mit Tragegestell in Stellung gebracht. Dies gestaltete sich bei dem Gebäudeabstand als schwierig. Zunächst war unklar, ob die Ausladung der Drehleiter für die Personenrettung ausreichte.

Eine Höhenrettungseinheit der Feuerwehr Dortmund befand sich bereits auf der Anfahrt. Nach der Erstversorgung wurde der ansprechbare Patient auf dem Dach in einen Schleifkorb mit Vakuummatratze umgelagert und über die Drehleiter schonend nach unten gefahren. Dort wurde der Patient wieder dem Rettungsdienst übergeben.

Die Arbeiten auf dem Dach waren nicht ungefährlich. Es handelte sich um einen nicht ausgebauten Dachstuhl und die dort verbauten Holzbohlen des Bodens waren teilweise nicht tragfähig. Es wurden hier Bretter zur Oberflächenvergrößerung eingesetzt, so die Feuerwehr.

Ein erweiterter Hilfeleistungszug sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt waren 90 Minuten im Einsatz. Der Patient wurde in ein örtliches Krankenhaus transportiert.