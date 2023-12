Hangrutsch: Weiter Frust am Bahnhof Wetter wegen Busausfall

Nach dem Hangrutsch am Ortsausgang unterhalb von Gut Schede herrscht am Busbahnhof in Wetter oft gähnende Leere, da Verbindungen entweder ausfallen oder nicht die gewohnten Haltestellen anfahren.

Wetter/Herdecke Viele Busse fahren wegen der Vollsperrung am Ende der Kaiserstraße nicht wie üblich. Der VRR nennt ein Datum, das mit Vorsicht zu genießen ist.

Auch am Freitag stehen Fahrgäste am Busbahnhof Wetter und warten vergeblich auf ihre Verbindungen. Noch nicht alle wissen, dass wegen der Vollsperrung der Kaiserstraße am Ortsausgang (unterhalb von Gut Schede droht ein Hang weiter abzurutschen) Verbindungen entweder ausfallen oder nicht in der Nähe vom Ruhrtal-Center halten.

Unterdessen hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr veröffentlicht, dass einige Linien bis zum 31. März den Bahnhof Wetter nicht ansteuern. Dieses Datum ist mit Vorsicht zu genießen, da der nun zuständige Landesbetrieb erst ein Gutachten für den Hang erstellen will und Ergebnisse sowie zeitliche Prognosen noch ausstehen. (gerb)

