Für Hangsicherungsarbeiten am Ufer des hengsteysees ist die Straße kurz vor dem Koepchenwerk halbseitig gesperrt.

Sicherheit Hangsicherung am Hengsteysee in Herdecke hat begonnen

Herdecke. Forstarbeiten behindern aktuell ein wenig Spaziergänger und Freizeitsportler am Hengsteysee in Herdecke. Eng wird’s aber nur in Ausnahmefällen.

Der Freischnitt und die Fällungen am Steilhang zwischen Staustufe am Schiffswinkel und Koepchenwerk haben begonnen. Der Hang muss auf etwa 200 Metern Länge und in einer Höhe von rund 25 Metern freigeschnitten werden. Auftraggeber ist die Stadt Herdecke.

Bereits im letzten Frühjahr rutschte an dieser Stelle Geröll bis auf die Fahrbahn der Straße. Die umliegenden Steilböschungen sind sehr stark verwittert. Von ihnen geht eine Steinschlaggefahr aus, die insbesondere durch die aktuelle, extreme Wetterlage noch unterstützt wird. Bereits vor einer guten Woche stürzte ein Gefahrenbaum quer über die gesamte Fahrbahn sodass ein Feuerwehreinsatz notwendig wurde. Die Maßnahme ist aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich. Die Fällung von Gefahrenbäumen und Entfernung des Bewuchses im Steilhanges sind unumgänglich. Der Hang wird zukünftig dauerhaft gesichert, zum Beispiel durch Stahlnetze und Fangzäune, wie sie im westlichen Bereich vor einigen Jahren schon installiert wurden.

Der Freischnitt wird bereits zu dieser frühen Jahreszeit erforderlich und muss vor Beginn der Vogelbrutzeit abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde mit der unteren Naturschutzbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW besprochen.

Für die Arbeiten erfolgt eine halbseitige Sperrung der Werksstraße bzw. des Fuß- und Radweges. Punktuell kann es zu kurzen Vollsperrungen kommen, wenn es die Arbeiten aus Sicherheitsgründen erfordern. Dies erfolgt dann durch Winkposten, die den Verkehr regeln.

