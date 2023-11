Große Verlockung am Wochenende: Hansemarkt und Kneipenfest

In Dortmund gibt es einen Mittelaltermarkt, in Hagen wird Kneipenkultur gepflegt. Was noch alles los ist am Wochenende

Das nächste Wochenende hat rund um Wetter und Herdecker wieder eine ganze Menge zu bieten. Im Vordergrund diesmal: die Literatur. Zwei Veranstaltungen stehen im Zeichen des geschriebenen Wortes. Dazu stehen noch ein Kneipenfestival in Hagen sowie ein Mittelalter- und Bauernmarkt in der Dortmunder Innenstadt auf dem Programm.

Poetry Slam: Duell in Hagen

Jan Schmidt präsentiert an diesem Samstag wieder einmal die „Crème de la Crème“ des modernen Dichterwettstreits im Hagener Kulturzentrum Pelmke in Wehringhausen. Das Konzept ist einfach: Mehrere Poetry-Slammer duellieren sich auf der Bühne des Kulturzentrums mit ihren selbst geschriebenen Texten. Mal ernst, mal humorvoll, mal beides zusammen. Am Ende entscheidet das Publikum, welche Darbietung den Sieg des Abends verdient hat. Ein lyrischer Wettstreit, der es in sich hat.

Poetry Slam – präsentiert von Jan Schmidt im Kulturzentrum Pelmke in Hagen-Wehringhausen: Samstag, 4. November, 20 Uhr. Eintritt: Vorverkauf 8 Euro, AK 12 Euro.

Hansemarkt in Dortmund

Auch in diesem Jahr verwandelt sich Dortmunds Zentrum wieder mal in einen großen Mittelalter- und Bauernmarkt. Die Stadt Dortmund beschreibt den 27. Hansemarkt als eine „lebendige Zeitreise zurück in das goldene Zeitalter der Hanse“. Die Besucher erwartet bis Sonntag ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm mit Feuershows, einem Mittelalter-Handwerk zum Ausprobieren und kulinarischen Leckereien. Dazu werden verschiedene Künstler zum Motto passende Kultur-Darbietungen präsentieren. Eine besondere Atmosphäre bietet sich bei einem Abendbesuch.

27. Hansemarkt in der Dortmunder Innenstadt: 1. bis 5. November, 11 bis 21 Uhr. Eintritt frei.

Das LesArt.Literaturfestival

Noch bis zum 11. November findet wieder das LesArt.Literaturfestival Ruhr statt. Im Rahmen dessen erwarten die Besucher an verschiedenen Standorten in Dortmund diverse Veranstaltungen aus den Themengebieten deutschsprachige Literatur, Kunstformen wie Musik, Performance oder Darstellende Künste. Jetzt am Wochenende können Interessierte beispielsweise im Dortmunder Domicil den aus Funk und Fernsehen bekannten Julia Mateus und Dietmar Wischmeyer zuhören. Auch Livemusik wird es dort geben. Weitere Veranstaltungen des Festivals und Informationen findet man im Internet (auf der Seite www.lesart.ruhr).

LesArt.Literaturfestival: Vom 2. bis zum 11. November an verschiedenen Standorten in Dortmund.

Kneipenfestival in Hagen

In gleich acht Kneipen und Bars im Hagener Stadtgebiet gibt es am kommenden Samstag Live-Musik auf die Ohren. Spielorte sind beispielsweise die Bar Crocodile oder der Pub Jeckyll & Hyde in der Hagener Innenstadt, aber auch das Strandhaus am Ufer des Hengsteysees. Beim Kneipenfestival „Hagen-Live“ zahlen die Besucher dabei in keiner der acht Gastronomien Eintritt. Gespielt wird vor allem das Beste aus Rock und Pop. Auf geht’s!

Hagen Live – Kneipenfestival“ im Hagener Stadtgebiet: Samstag, 4. November. Eintritt frei. Weitere Auskünfte zu Spielorten und Programm gibt es im Internet (auf www.hagenlive.de).

