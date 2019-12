Wetter. Gerhard E. Sollbach hat sich wieder in die Geschichte der Stadt Wetter vergraben und dabei geschaut, wie es an Weihnachten vor 100 Jahren aussah.

Harte Weihnacht vor 100 Jahren für die Wetteraner

Der mörderische Große Krieg, der später der Erste Weltkrieg heißen sollte, war seit gut einem Jahr zu Ende. Doch das war auch ziemlich das einzige Erfreuliche, an das die Menschen auch in Wetter denken konnten. Die Alltagsnöte der Kriegsjahre und besonders die Lebensmittelknappheit dauerten nämlich an und verschlimmerten sich sogar noch.

Die für die Woche vom 21. bis zum 27. Dezember vom Städtischen Lebensmittelamt für einen erwachsenen Verbraucher ausgegebene Nährmittel-Ration betrug 100 g Auslandsmargarine, 125 g Nudeln, 125 g Graupen, 1 Paket Milchsüßspeise und eine Dose amerikanische Kondensmilch. Zu allem Überfluss mussten die Bewohner am 19. Dezember aus der „Wetterschen Zeitung“ erfahren, dass die Preise für die beiden Grundnahrungsmittel Brot und Kartoffeln steigen würden. Grund dafür war, dass die Bauern für die prompte Ablieferung der ihnen auferlegten Getreide- und Kartoffellieferungen jetzt Prämien erhalten sollten, die auf die Verbraucherpreise umgelegt werden mussten.

Kohlenmangel

An erster Stelle der Alltagsnot stand in den Dezembertagen 1919 aber der katastrophale Kohlenmangel und so blickten die Wetteraner nicht nur einem kalten, sondern einem im doppelten Wortsinn auch düsteren Weihnachtsfest entgegen. Am 18. Dezember gab nämlich das Westfälische Verbands-Elektrizitätswerk in (Dortmund-)Kruckel, das Wetter mit Strom versorgte, in einer zwei Tage später auch in der „Wetterschen Zeitung“ veröffentlichten Mitteilung bekannt, dass sein Kohlevorrat nahezu erschöpft sei. Daher könne ab sofort nur noch der „allernotwendigste Strom“ und auch der lediglich für „reine Zweckbeleuchtung“ entnommen werden. Doch selbst der wurde nicht dauerhaft geliefert, wie ein erster mehrstündiger totaler Stromausfall in der Stadt bereits am 18. Dezember bewies.

Da aber Industriebetriebe überhaupt keinen Strom mehr erhielten, standen viele Werke still. Die Arbeiter waren folglich ohne Arbeit und erhielten daher auch keinen Lohn. Der herrschende Kohlenmangel zusammen mit dem knappen Bestand an betriebsfähigen Lokomotiven beeinträchtigte massiv auch den weihnachtlichen Reiseverkehr. Auf Grund der „bedrohlichen Lage der Kohlenversorgung“ und des Mangels an einsatzfähigen Lokomotiven warnte die zuständige Eisenbahndirektion in Elberfeld daher in einer Anzeige in der „Wetterschen Zeitung“ vom 22. Dezember „nachdrücklich“ davor, in der Weihnachtszeit „nicht unbedingt notwendige“ Reisen zu unternehmen.

Keine weiße Weihnacht

Auch mit Einkäufen für die Festtage und insbesondere hinsichtlich der Geschenkkäufe hielten sich die Einwohner aus Geldmangel zurück. So gab es für die Geschäfte in Wetter nach einem Bericht in der „Wetterschen Zeitung“ vom 22. Dezember einnahmemäßig kein nennenswertes Weihnachtsgeschäft. Auch das Wetter entsprach der trüben Stimmung der Menschen in Wetter. Es gab hier 1919 keine weiße Weihnacht. Stattdessen folgte am ersten Weihnachtstag ein Schauer auf den anderen und dazu wehte ein stürmischer Wind. Am zweiten Weihnachtstag begann es morgens zwar leicht zu schneien. Doch der Schnee ging schnell in anhaltenden Regen über.

Lichtblicke

Andererseits zeigten sich auch einige Lichtblicke. Für die Kinder hatte die Stadt Spekulatius beschafft, so dass an jedes bis zu 14 Jahre altes Kind in Wetter ein halbes Pfund Spekulatiusgebäck abgegeben werden konnte, allerdings nicht kostenlos. Doch nicht alle Kinder kamen an Weihnachten in den Genuss von Spekulatius. Wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom 22. Dezember hervorgeht, waren die ausgestellten Bons nicht für alle berechtigten Kinder abgeholt worden, wahrscheinlich weil deren Eltern einfach das Geld dafür fehlte.

Für Pferde- und Kleintierhalter oder vielmehr für deren Tiere gab es ab dem 19. Dezember gelbe Möhren zum Preise von 10 Pfennig das Pfund. Der Verkauf fand täglich von 1 Uhr nachmittags bis zum Eintritt der Dunkelheit auf dem Burggelände in der Freiheit statt – so lange der Vorrat reichte. Ob nur die Tiere die Möhren bekommen haben, ist eine andere Frage.

Weihnachtsfreude

Doch trotz oder vielleicht gar wegen der trüben Umstände wollten sich die Menschen an Weihnachten freuen und vergnügen. Dafür wurde in Wetter auch gesorgt. Die Apollo-Lichtspiele boten am ersten Weihnachtstag insgesamt vier Filmvorführungen (Stummfilme) an, darunter den als „großen Prunk- und Ausstattungsfilm“ angekündigten Streifen „Die Favoritin des Thronfolgers“ und das Lustspiel „Wenn der Vater mit dem Sohne“. Die Kaiser-Lichtspiele hatten sogar über die beiden Weihnachtstage geöffnet und insgesamt sechs Filme im Programm.

Auch sonstige Vergnügungsmöglichkeiten waren über die Feiertage in Wetter vorhanden. Der Theaterverein „Gemütlichkeit“ in Wetter zum Beispiel veranstalte am zweiten Weihnachtstag ab 5 Uhr nachmittags in der Gaststätte der Witwe G. Herbertz einen „Großen Theaterabend“ mit anschließendem „Großen Festball“. Im Gasthof „Zur schönen Aussicht“ in Grundschöttel durfte am zweiten Weihnachtstag ab 4 Uhr nachmittags getanzt werden, wozu der Gastwirt Emil Quast in einer Anzeige in der „Wetterschen Zeitung“ vom 24. Dezember „ergebenst“ einlud. In dem Gasthof „Burg Volmarstein“ konnten sich die Gäste an beiden Weihnachtsfeiertagen von den musikalischen Darbietungen des gesamten Trompeter-Korps des Husaren-Regiments Nr. 8 in Paderborn unterhalten lassen.

Für spirituelle Erbauung an Weihnachten sorgten die christlichen Kirchen am Ort. Am ausgiebigsten tat das die katholische Pfarrei St. Peter und Paul in (Alt-)Wetter. Am ersten Weihnachtstag fand in der Pfarrkirche morgens um 5.30 Uhr die Christmette statt; um 6.45, 7.30, 8 und 8.45 Uhr war jeweils eine hl. Messe. Um 10 Uhr wurde das Hochamt gefeiert und nachmittags war um 17 Uhr die Vesper.

Verlobung

Auch ihren Optimismus wollten sich die Wetteraner Weihnachten 1919 nicht nehmen Lassen: So verlobten sich mehrere Paare einem alten Brauch entsprechend zu Weihnachten. Acht von ihnen oder deren Familien ließen sich das sogar eine Anzeige in der „Wetterschen Zeitung“ kosten. Dazu zählte auch das Paar Mariechen Laberenz und Heinrich Lauer.