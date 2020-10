Hat Gott uns vergessen?

Corona auf dem Vormarsch - und wo ist Gott? Maik Lasarzik, Vorsteher der Neuapostolischen Gemeinde in Wengern, hat eine Antwort.

Seit Anfang dieser Woche ist auch der Ennepe-Ruhr-Kreis ein Corona Hotspot-Gebiet. Die Pandemie und der Virus stehen wieder brandaktuell auf der Tagesordnung. Hieraus ergeben sich Änderungen für uns alle, und man erinnert sich an die ersten Tage der Pandemie. Sorgen und Ängste um die Gesundheit, Arbeitsplatz und die persönlichen Lebenssituationen treten auf. Vielleicht hat den einen oder anderen auch das Thema aufgrund der persönlichen Betroffenheit gar nicht mehr losgelassen.





Auf jeden Fall sind die Tage und Wochen kräftezehrend. Und das für uns alle – egal in welchen Lebensumständen wir uns befinden oder wie wir zu dem Virus stehen. ‚Wie soll das weiter gehen?‘ – ist eine berechtigte Frage! Mein Beitrag ist der Versuch einer Antwort, eine Empfehlung mit den Sorgen und Ängsten umzugehen.





Sicherlich ist es nicht ratsam, Probleme, Sorgen und Ängste zu verdrängen oder wegzureden. Ich persönlich finde Trost in der Heiligen Schrift und erfahre in der Bibel, welche Hinweise es für solche schier ausweglosen Situationen gibt. „Harre, meine Seele“ – diese Worte können wir in den Psalmen lesen. „Die auf den Herren harren“ ist ein Rat des Propheten Jesaja.





Welche Nöte und Ängste quälten die Menschen damals? Warum gab Jesaja den Rat, auf Gott zu harren? Zum einen war das Volk Israel in Gefangenschaft geraten. In dieser Zeit war man nicht Herr seines Lebens, und die Bewegungsfreiheit war sichtlich eingeschränkt. Zum anderen werden in den Psalmen auch die Situationen der Not und Verfolgung beschrieben. Der Psalmist stellt die Frage: Gott, hast du mich vergessen? Spöttisch hört er von seinen Feinden sogar: Wo ist dein Gott? – das sind Umstände, die sich heute ähnlich anfühlen. Unsere gewohnte Freiheit ist eingeschränkt, der Bewegungsradius limitiert. Und wenn weitere Beschränkungen auftreten, fühlen wir uns wie in der Gefangenschaft. Das Virus scheint uns zu verfolgen. Lebensängste, Sorgen um die Gesundheit und wirtschaftliche Nöte machen sich breit. Und dann kommt die Frage: Wo ist Gott eigentlich? – hat er uns vergessen?





Und jetzt die einfache Antwort: „Harre auf den Herrn.“ Das klingt zu kurz für ein großes Problem. Das klingt zu einfach für vielleicht komplexe Situationen. Mit Harren ist kein einfaches Ausharren oder starres Verharren gemeint. Damit soll auch keine billige Durchhalteparole nahegebracht werden. Harren ist ein Hoffen und geduldiges Warten auf die göttliche Antwort und Hilfe – ein aktives Erwarten. Harren kommt aus dem Glauben an den allmächtigen Gott, den Schöpfer. Es ist ein Festhalten an dem Glauben selbst im scheinbaren Widerspruch. Das Harren wird auch durch den Glauben an den Sohn Gottes, der auferstanden ist, bewirkt. Jesus Christus kennt unsere Not, Leid, Elend, Angst. Auch heute, wenn wir in diesen Tagen der Bedrängnis beten – wir haben einen Fürsprecher bei Gott, dem Allmächtigen.





Meine Empfehlung lautet: Auf Gott harren! Einen Anker für die Seele finden, Glaubenskräfte zu aktivieren. Das bringt Impulse für die Seele. Einen Impuls möge sich aus dem christlichen Lied „Harre, meine Seele“ ergeben. Der Wuppertaler Kaufmann Johann Friedrich Räder textete es in einer Nacht des Jahres 1845. Er befand sich in großer Lebensnot. Die Sorgen ließen ihn Tag und Nacht nicht mehr los. Als er eines Nachts das Lied niedergeschrieben hatte, wich die Angst von ihm. Sein Lied hat Unzählige getröstet. Andere haben es seitdem in großer Not gesungen. Nachfolgend ein Auszug aus der 2. Strophe:

Harre, meine Seele, harre des Herrn;

alles ihm befehle, hilft er doch so gern.

Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht.

Größer als der Helfer ist die Not ja nicht.

Maik Lasarzik ist Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Gemeinde in Wengern