Hauptstraße Volmarstein: Schild „rechts vor links“ kommt weg

Um scheinbar schwierige Vorfahrtsregelungen geht es in Volmarstein an der Hauptstraße.

Volmarstein. Mitteilung der Stadt Wetter: Das erst kürzlich aufgestellte Verkehrszeichen „rechts vor links“ im Einmündungsbereich Hauptstraße wird entfernt.

Das erst im Juli aufgestellte „rechts vor links“-Verkehrszeichen an der Hauptstraße in Volmarstein (in der Nähe der Straße Am Vorberg) wird wieder entfernt. Dazu hat sich die Stadt Wetter nach einem Ortstermin entschieden.

Die „rechts vor links“-Regelung widersprach der gewohnheitsmäßigen Praxis vieler Verkehrsteilnehmer/innen, führte zu Verunsicherung und vielen Nachfragen der Bürger/innen in Volmarstein. Durch die fortlaufenden Bordsteine entlang der Hauptstraße in Richtung Bachstraße werde optisch der Eindruck einer vorfahrtsberechtigten Straße erzeugt. Eine Überprüfung der Vorfahrtsregelung und Beschilderung führt nun von Seiten der Verwaltung zu dem Ergebnis, dass die gewohnheitsmäßige Praxis bei der Verkehrsregelung aufgegriffen und das Verkehrszeichen „rechts vor links“ entfernt wird.

Mit der Entfernung des Verkehrszeichens gilt die aus Richtung Volmarstein Dorf kommende Hauptstraße als vorfahrtsberechtigt, die aus Richtung Hagener Straße in der Hauptstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer sind wartepflichtig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter