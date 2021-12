Hegering Volmarstein pflanzt mehr als 1000 Bäume in Esborn

Esborn. Der Hegering Volmarstein hat eine durch den Borkenkäfer geschädigte und abgeholzte Fläche in Esborn wieder mit geeigneten Pflanzen bewaldet.

Mit einem guten Gefühl blicken die Mitglieder vom Hegering Volmarstein auf eine große Pflanzaktion am vergangenen Wochenende zurück. Zur Wiederbewaldung einer durch den Borkenkäfer geschädigten Fläche in Esborn (Am Prill) setzten sie an zwei Tagen wie geplant 800 Traubeneichen, 200 Hainbuchen und 50 Edelkastanien in den Boden.

„Wir sind gespannt, wie sich das nun entwickelt“, sagte Hegeringleiter Achim Hasenkämper und dachte auch an den neuen Waldsaum, den die Akteure mit je 50 Hasel, Schneeball, Hundsrose und Weißdorn sowie 20 Wildkirschen ausstatteten. Dabei konnten sie sich auf dem Grundstück von Familie England auch über Unterstützung von freiwilligen Helferinnen freuen. (gerb)

