Heimatverein verkauft Film zum 50-Jahr-Jubiläum von Wetter

Wetter. Zum 50-Jahr-Jubiläum der Stadt Wetter erstellte der Heimatverein einen Film, den viele Bürger haben wollten. Nun ist er auf dem Markt.

„50 Jahre Wetter (Ruhr) – eine Stadt stellt sich vor“ lautet der Titel des Films zum 50-Jahr-Jubiläum der Stadt Wetter. Infolge der Gebietsreform waren die Ortschaften Alt-Wetter, Volmarstein, Esborn und Wengern 1970 zur Stadt Wetter (Ruhr) zusammen geführt worden. Anlässlich dieses 50. Geburtstags hatte der Heimatverein Wetter eine aufwändige Filmdokumentation erstellt.

Ein Jahr für die Dreharbeiten

„Wetter (Ruhr) – eine Stadt stellt sich vor. Unsere Bürger – Unsere Landschaft – Unsere Geschichte – Unsere Kultur“ so lautet der vollständige Titel des Films von Bernd Emde . Die Dreharbeiten dauerten ein Jahr, die Fertigstellung des Films dann fast noch mal ein weiteres. „Die Begeisterung in allen Ortsteilen war sehr groß. Schön, dass so etwas mal gemacht wird, hieß es immer wieder. Unser Dank gilt allen Mitwirkenden und den Bürgern unserer Stadt, die unsere Arbeit interessiert beobachtet haben“, berichtet Heimatvereins-Vorsitzender Peter Vohrmann.

Premiere am 3. Oktober

Geplante Vorführungen in der Lichtburg konnten Corona bedingt bisher nicht stattfinden. Premiere hatte der Film am 3. Oktober anlässlich der kleinen Jubiläumsfeier mitsamt Ausstellung zum 50-Jahr-Jubiläum im Stadtsaal. Auf großer Leinwand wurde er drei Mal aufgeführt und kam beim Publikum gut an. Auf vielfachen Wunsch bietet der Heimatverein den 72-minütigen Film nun zum Kauf an: Auf einem USB-Stick für TV und PC in DVD- und Full-HD- Qualität. Der Stick ist in der Bücherstube Draht erhältlich und kostet 17,95 Euro.

Ein Filmtrailer ist zu sehen unter https://sensor-action.hpage.de Dort gibt es auch weitere Kurzfilme über Wetter und Umgebung. Fragen oder Nachbestellungen beim Heimatverein, Tel. 02330/9164812 oder www.heimatschauspiel.de