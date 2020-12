Heimrauchmelder rettet Wetteraner das Leben

Wetter. Feuerwehr findet bewusstlosen Mieter im Flur und zieht ihn aus der Wohnung. Essen war auf dem Herd angebrannt.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntagmorgen um 5.02 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße alarmiert. Durch den Einsatzleiter konnte im Rahmen der Erkundung festgestellt werden, dass das Warngerät durch eine Verrauchung in einer Wohnung ausgelöst hatte und der Mieter der Wohnung im Wohnungsflur lag. Die Tür wurde daraufhin gewaltsam geöffnet und die Person auf einem Teppich liegend ins Freie gezogen.

Hier wurde diese dann dem Rettungsdienst übergeben. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war allerdings nicht notwendig, sodass dieser vor Ort verbleiben konnte. Durch den Angriffstrupp konnte angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache festgestellt werden. Die Wohnung wurde anschließend noch belüftet und der Einsatz konnte dann nach guten eineinhalb Stunden beendet werden.