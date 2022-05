Hengsteysee Herdecke: Bootsumsetzstellen jetzt nicht nutzbar

Arbeiten am Hengsteysee-Wehr: Durch diesen Tunnel an der Umsetzstelle können Ausflügler ihr Boot vorerst nicht tragen.

Herdecke. Sanierung: Wie schon im Frühjahr 2021 stehen nun erneut Bootsumsetzstellen zwischen Hengsteysee und Stiftsmühle in Herdecke nicht zur Verfügung.

Am Wehr des Hengsteysees werden das Dichtungssystem und Tosbecken saniert: Daher können dortige Bootsumsetzstellen bis Anfang Juni nicht genutzt werden.

Der Ruhrverband führt derzeit diese kurzfristig notwendig gewordene Arbeiten durch. Sie werden vor dem Hintergrund des Hochwasserschutzes umgesetzt. Aufgrund der Baumaßnahmen musste das Unterwasserniveau abgesenkt werden, so dass die Bootsumsetzstellen auf dem betroffenen Gewässerabschnitt zwischen den Wehranlagen Hengsteysee und Stiftsmühle bis voraussichtlich Anfang Juni nicht genutzt werden können. Um die Einschränkungen dennoch so gering wie möglich zu halten und auf ein zeitliches Minimum zu reduzieren, wurden die ersten Arbeiten auch am vergangenen Wochenende durchgeführt.

Zudem soll die aktuelle Situation dazu genutzt werden, Abflusshindernisse und Störkörper aus dem Flussquerschnitt zu entfernen. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Baucontainer und weiteren Unrat, der sich seit dem letzten Juli-Hochwasser angesammelt hat und bislang noch nicht entfernt werden konnte.

Die Sanierungsarbeiten wurden mit der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Fischereiaufsicht besprochen, so eine Mitteilung. Der Ruhrverband bitte um Verständnis für die vorübergehend notwendig gewordene Maßnahme.

Bereits im Frühjahr 2021 mussten Hengsteysee-Ausflügler über mehrere Wochen ihre Boote einige Meter auf dem Landweg transportieren. Nun kommt es an gleicher Stelle zu erneuten Herausforderungen für Wasserwanderer.

