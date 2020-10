Frust, Enttäuschung und finanzieller Ärger obendrein. Das erleben in diesen Tagen besonders Familien, die sich auf eine Reise in den Herbstferien gefreut hatten. Johannes Stüwe, der in Alt-Wetter ein kleines Reisebüro mitsamt Wohnmobilverleih betreibt, hat derzeit „keine aktive Buchung“.

Angst vor Reaktion des Arbeitgebers

„Die Ziele waren Mallorca als klassisches Ziel für die Herbstferien, zwei Kreuzfahrten, Österreich, und eine Familie wollte Richtung Portugal. Teilweise haben Familie sogar kostenpflichtig storniert, aus der Angst heraus, dass sie nach der Rückkehr in Quarantäne müssen bzw. weil sie nicht wissen, wie der Arbeitgeber darauf reagiert“, sagt Johannes Stüwe.

Campingplätze „dicht“

Er erzählt dann von einem Kunden, der für beide Herbstferienwochen ein Wohnmobil gemietet hatte, um mit seiner Familie nach Italien zu fahren und dort Verwandte zu besuchen: „Er musste das stornieren, weil sein Arbeitgeber untersagt hat, außerhalb Deutschlands Urlaub zu machen. Eine prekäre Situation; denn der Kunden musste sich dann auch noch mit den Stornokosten abfinden.“ Auch eine Umbuchung auf einen Campingplatz in Deutschland sei nicht möglich. „Es ist alles dicht“, sagt Stüwe, der auch ein Wohnmobil vermietet und in den letzten Wochen und Monaten beobachtet hat, dass „die Menschen gerne Selbstversorgerurlaub machen“. In diesem Sommer seien so viele Caravans zugelassen worden wie nie zuvor, zitiert Stüwe den Allgemeinen Caravanverband.

Ausführliche Beratung

Schon ab Ende März hätten Kunden vermehrt nach Alternativen zu ihrem herkömmlichen Urlaub gesucht. „Denn“, so Johannes Stüwe, „Fakt ist: Jeder möchte reisen, aber viele trauen sich nicht.“ Sein Rat: „Wer unbedingt reisen möchte, soll es mit Verstand und Verantwortung tun und sich gut und ausführlich beraten lassen.“

Das größte Risiko beim Reisen sei derzeit, dass der Urlaubsort während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt werde.

Reisen in den Herbstferien – nicht ganz einfach Verreisen ist in diesen Herbstferien nicht einfach, weil viele Länder als Risikogebiete gelten. Auch wer innerhalb Deutschlands Urlaub geplant hat, muss genau hinschauen, weil die Zahl der Gebiete mit einem kritischen Wert an Corona-Neuinfektionen steigt. Aktuelle (Reise)Informationen sowie länderspezifische Reisewarnungen im Zusammenhang mit Corona findet man auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts www.rki.de und im Online-Auftritt des Auswärtigen Amts (www.auwaertiges-amt.de).



Das könne kurzfristig erfolgen. Gleiches gelte für die Rücknahme solcher Ausweisungen: „Bis der Tourismus dann dort wieder anlaufen kann, dauert es aber eine Zeit, wenn etwa Hotels schon geschlossen sind.“ Genau aus diesem Grund sei in der vergangenen Woche die letzte Stornierung bei ihm erfolgt: „Eine Familie hatte Sardinien gebucht, aber das Hotel hatte aufgrund von ausbleibenden Kunden zugemacht.“

Kritisch sieht Stüwe die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn, innerhalb Deutschlands Urlaub zu machen: „Das erzeugt im schlimmsten Fall Hotspots an der Nordsee oder im Bayrischen Wald.“

Vorgaben für Rückkehrer

Jennifer Möller vom First Reisebüro in Herdecke stimmt zu: „Spahn empfiehlt Urlaub in Deutschland, aber Hotspots entstehen dann in Bayern und nicht auf Lanzarote.“ Auf der kanarischen Insel etwa gebe es „Stand letzte Woche“ keine Corona-Fälle. „Theoretisch kann man also gefahrlos dorthin. Familien, die reisen möchten, können reisen, wenn die Veranstalter es zulassen. Aber: Wer etwa von den Kanaren oder aus der Türkei zurückkommt, muss in Quarantäne. Entweder zehn Tage – oder er macht nach fünf Tagen einen Abstrich“, erinnert Jennifer Möller an die Vorgaben für Reiserückkehrer aus ausgewiesenen Risikogebieten, die ab dem 15. Oktober greifen.

Absagen von Veranstaltern

Zahlreiche gebuchte Reisen mit Zielen wie Ägypten, Tunesien oder auch Fernreisen seien bereits im Vorfeld der Herbstferien von Veranstaltern selbst abgesagt worden; aber auch Kunden, die die Kanaren, Mallorca oder andere Ziele in Spanien gebucht hatten, hätten Absagen bekommen, weil laut Möller „Hotels nicht öffnen oder Flüge abgesagt werden. Dann bekommen die Leute ihr Geld zurück oder alternativ eine Gutschrift.“

Last-Minute noch möglich

Viele Kunden würden auch jetzt noch darauf warten, dass Reisewarnungen aufgehoben oder differenzierter werden. Jennifer Möller: „Wer unbedingt fliegen will, hat schon umgebucht nach Griechenland, Malta oder Portugal.“ Für Reisen nach Griechenland sei im Vorfeld eine Online-Registrierung nötig, aber das sei unkompliziert, so dass Kunden das selbst erledigen könnten. Ihr Fazit: „Die Leute wollen weg und Sonne schnuppern. Für die Herbstferien haben sie uns nicht gestürmt, und viele, die innerhalb Deutschlands bleiben wollen, haben sich privat orientiert.“

Mini-Kreuzfahrten

Und wer jetzt noch kein Ziel hat, aber unbedingt verreisen möchte? „Bis jetzt gibt es noch Last-Minute-Angebote. Griechenland ist Trend, ebenso wie Portugal oder die Türkei. Dort ist es auch vom Wetter her gut“, so die Reisekauffrau. Das passe natürlich nur für jene, die sich problemlos in Quarantäne begeben bzw. diese auch im Homeoffice verbringen könnten. Möglich sei sogar noch eine Mini-Kreuzfahrt ab Kiel oder Hamburg: „Wer einfach mal fünf Tage an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ohne Landgänge verbringen möchte, um all das zu nutzen, was solch ein Schiff bietet – auch das wäre jetzt noch möglich.“