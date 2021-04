Ein Küchenbrand wurde der Feuerwehr Herdecke am Donnerstag aus der Ahornstraße gemeldet.

Einsatz Herd brennt: Feuerwehr Herdecke löscht Haus in Ahornstraße

Herdecke. Wohnung verraucht, Herd in Flammen: Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke rückte zur Ahornstraße aus und hatte unter Atemschutz reichlich zu tun.

Ein Küchenbrand wurde der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke am Donnerstag um 15.52 Uhr aus der Ahornstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte war die Wohnung im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses vollständig verraucht. In der Küche brannte der in der Küchenzeile eingebaute Herd. Die Bewohnerin hatte das verrauchte Gebäude bereits verlassen und war unverletzt.

Die Feuerwehr begann unter Atemschutz mit einem C-Löschangriff in der Wohnung. Der brennende Herd wurde mit einer Säbelsäge aus der Küchenzeile entfernt und nach draußen getragen. Dort wurde er abgelöscht.

Insgesamt waren zwei Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die komplette Wohnung entraucht.