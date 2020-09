Herdecke: 3000 Euro für Beirut dank Schultes Spendenabend

Herdecke. Erfolg im Zweibrücker Hof in Herdecke: Der von Marc Schulte organisierte Spendenabend für Beirut hat 3000 Euro an Spendengeldern erbracht.

Nachdem am 4. August in der libanesischen Hauptstadt Beirut eine schwere Explosion das Hafenareal, umgebende Wohngebiete und auch Krankenhäuser zerstört hatte, organisierte der Herdecker Marc Schulte im Ringhotel Zweibrücker Hof einen Spendenabend. „Schon am Abend zeichnete sich ab, dass die Anwesenden sehr großzügig unsere private Initiative HerdeckeHilft! unterstützten“, so der 47-Jährige, der eine Bekannte in Beirut hat.

Anwältin überwacht Verteilung

„Zusammen mit weiteren privaten Spenden, der Zuwendung eines Herdecker Unternehmens und der Zusage zum Aufstocken der Spenden durch den Lions Club Herdecke ist es gelungen, 3000 Euro zur ebenfalls privat organisierten, gemeinnützigen Initiative Offre Joie (www.offrejoie.org) auf den Weg zu bringen. Das ist viel mehr, als ich jemals zu Corona-Zeiten erwartet hatte. Und ich danke allen, den Spendern, Teilnehmern und Referenten am Abend, von ganzem Herzen.“ Zum weiteren Vorgehen führt Schulte aus: „Vor Ort wird meine Bekannte, die Rechtsanwältin Ghina El Zibawi, die Verwendung der Spenden mit überwachen.“

Marc Schulte will seine gemeinnützigen Aktivitäten nun wieder dem Himalayastaat Nepal zuwenden, in dem er seit 2015 eine Landwirtschaftsschule auf- und ausbaut. „HerdeckeHilft bleibt aktiv! Und wir werden auch trotz Corona weiter dort helfen, wo es nötig ist.“