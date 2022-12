Unterwegs trotz Fahrverbots: Ein Autofahrer aus Bochum wurde in Herdecke auf der Zeppelinstraße erwischt.

Amtsgericht Herdecke: 41-Jähriger verliert Übersicht in Bußgeldverfahren

Herdecke/Wetter. Trotz Fahrverbots war ein Mann aus Bochum mit einem Auto in Herdecke unterwegs. Sein Fehlverhalten war nun ein Fall für das Amtsgericht Wetter.

Im Herbst vergangenen Jahres verschlug es einen 41-jährigen Bochumer mit seinem Auto nach Herdecke. Tatsächlich hätte er nicht hinterm Steuer sitzen dürfen, da er gerade ein Fahrverbot verbüßte.

Vor dem Amtsgericht Wetter sprach sein Verteidiger nun von einem Versehen. Das Fehlverhalten im Straßenverkehr bescherte ihm ein Fahrverbot. Dennoch war der 41-Jährige am späten Morgen des 26. November 2021 mit seinem Audi auf der Zeppelinstraße in Herdecke unterwegs. Und das blieb nicht unbemerkt. Kurz darauf wurde ihm wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafbefehl mit 40 Tagessätzen à 40 Euro Geldstrafe zugestellt.

Er legte Einspruch ein. Nun wurde sein Fall verhandelt, und sein Rechtsanwalt übernahm das Reden. Der erklärte, dass sein Mandant damals mehrere Bußgeldverfahren gehabt habe, in einer Sache den Führerschein abgegeben und dann gedacht habe, dass er wieder fahren dürfe, bis das nächste Fahrverbot in Kraft trete. Ein Irrtum, da die Behörde das aus seiner Sicht zweite Verfahren vorrangig vollstreckt und sich das andere Fahrverbot nahtlos angeschlossen habe. Er habe also fahrlässig und nicht vorsätzlich gehandelt. Ziel des Verteidigers war nicht nur die rechtliche Einordnung, dass es sich um Fahrlässigkeit handelte, sondern auch die Verurteilung zu einer niedrigeren Geldstrafe.

Am Ende blieb es bei den 1600 Euro Geldstrafe. Dafür glaubte der Richter aber, dass es tatsächlich zu einer Verwechslung gekommen sein könnte

