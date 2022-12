Herdecke: Ab Januar 2023 neue Besuchszeiten im Koepchenwerk

Besucherinnen und Besucher können stets am Wochenende die Maschinenhalle des Koepchwerks in Herdecke erkunden.

Herdecke. Jahresendspurt: An diesem Wochenende finden wie gewohnt Führungen im Koepchenwerk in Herdecke statt. Ab Januar gelten andere Zeiten für Besucher.

Wer das Maschinenhaus des Koepchenwerks betritt, ist meist überwältigt vom Anblick großer Maschinen und jeder Menge Technik. Bei den Führungen über das bedeutende Industriedenkmal haben Besucherinnen und Besucher am Wochenende Gelegenheit, mehr über die Geschichte des historischen Pumpspeicherkraftwerks und seine Funktionsweise zu erfahren.

Schritt für Schritt werden Maschinensätze „entzaubert“, indem ihre Aufgaben erklärt werden. Im sogenannten Krafthaus befinden sich vier Maschinensätze. Sie bestehen aus jeweils vier Elementen: aus Turbine, Generator, Kupplung und Pumpe. An einer der vier Anlagen werden die Funktionen erläutert. Da die Abdeckung entfernt wurde, haben Interessierte freuen Blick auf das Laufrad der Pumpe. Das Kraftwerk wurde in den Jahren 1927 bis 1930 errichtet.

Auch weil es in einem fast authentisch erhaltenen technischen wie baulichen Zustand ist, zählt es laut Eigentümerin zu einem der bedeutenden Industriedenkmale der Energiewirtschaft in Deutschland. Der stetig wachsende Hunger nach Energie in den 1920er Jahren führte zu den Planungen innerhalb eines überregionalen Verbundnetztes. In Herdecke fand der Bauherr die idealen Voraussetzungen zur Realisierung seines Projekts.

Termine

Samstag (17.12.) und Sonntag (18.12.) gibt es jeweils von 11 bis 17 Uhr stündliche Kurzführungen, letztmals geht es um 16 Uhr los. Dauer: ca. 45 Minuten. Preis: 5 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren frei. Adresse: Koepchenwerk, Im Schiffwinkel 43, 58313 Herdecke. Treffpunkt: Haupteingang Seeseite Koepchenwerk (am „Glaskasten“)

Wichtiger Hinweis: Ab Januar 2023 finden die offenen Führungen am Koepchenwerk an jedem Samstag und Sonntag um 14 Uhr und um 15 Uhr statt. Am 31. Dezember 2022 und 1. Januar werden keinen Führungen am Koepchenwerk angeboten. Die ersten Führungen im Jahr 2023 finden am 7. und 8. Januar statt! Gruppenführungen können weiter wie gewohnt gebucht werden.

Weitere Informationen unter www.industriedenkmal-stiftung.de

