Herdecke: Aldi schließt Zelt und öffnet umgebaute Filiale

Herdecke. Die Erweiterung der Aldi-Filiale in Herdecke neigt sich dem Ende entgegen. Der Discounter nennt nun Termine, auch für das Zelt an Wetterstraße.

Ein falsches Gerücht ist im Umlauf, wonach der Discounter Aldi in seinem Zelt an der Wetterstraße vor allem Camping-Artikel angeboten habe. Tatsache ist aber, dass die Zeit für diese Verkaufsstelle in Herdecke nun abläuft. Jetzt am Samstag, 11. März, öffnen sich dort die Türen auf dem Gelände des Cuno-Kraftwerks zum letzten Mal. Das Unternehmen hatte sich bekanntlich nach einer Ausweichfläche umgeschaut, um die Filiale an der Stiftsstraße 11 umbauen und modernisieren zu können.

Im Bunker zwischen Sparkasse und Ringerzentrum neigen sich die Erweiterungsarbeiten, die im August 2022 begonnen hatten, dem Ende entgegen. Aldi will den gewohnten Standort im Herdecker Zentrum am Mittwoch, 29. März, wieder eröffnen. (gerb)

