Herdecke: Auf Segelfreizeit folgt Spendenlauf für Sterntaler

Herdecke. Der Verein Sterntaler aus Herdecke ermöglichte jungen Patienten eine Therapeutische Segelfreizeit und organisiert jetzt Sonntag den Spendenlauf.

Nach der unfreiwilligen Corona-Pause im vergangenen Jahr sind kürzlich 15 jugendliche Patienten und ihre Betreuer, allesamt Mitarbeiter des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, auf große Fahrt gegangen. Der Verein Sterntaler hat nach eigenen Angaben alles daran gesetzt, den Jugendlichen, die zum einen durch ihre Krankheit und zum anderen durch die Pandemie viele Belastungen aushalten müssen, diese Reise zu ermöglich.

Vor der Abfahrt hatte das Organisationsteam viel zu tun. Für ein gutes Gelingen des Segeltörns war mehr als üblich zu erledigen. Bei der Vorbereitung mussten die Verantwortlichen auch auf die sich ständig verändernden Hygienevorschriften und Forderungen reagieren.

Urlaub von der Pandemie

Es sollte sich auszahlen: Die Jugendlichen hatten demnach auf dem Boot „Fortuna“ zwei wunderschöne Wochen, die laut Mitteilung viel zu schnell vorbei waren. Die Patienten „haben sehr von den Erlebnissen und neuen Erfahrungen profitiert und kehrten gestärkt und erfüllt zurück“, heißt es. Viele möchten am liebsten 2022 wieder dabei sein. „Die Fahrt war einfach der Wahnsinn“, schrieb eine Teilnehmerin. „Mir fällt es schwer, ein besonderes Ereignis auf der Fahrt zu nennen, weil jede Sekunde einfach sehr besonders war. Wir hatten das Gefühl, auch Urlaub von der Pandemie zu machen.“

Seit mehr als 25 Jahren ermöglicht der Verein Sterntaler Kindern und Jugendlichen (zum Teil von schweren und noch nicht überwundenen Krankheiten betroffen) diese Reise. Neben einer medizinischen Betreuung zur Gesundheitsförderung sollen auch Situationen außerhalb des Kranken- und Elternhauses entstehen, die den jungen Patienten helfen, mit ihrer Erkrankung besser umgehen zu können. Aus diesen Überlegungen entstand die Therapeutische Segelfreizeit.

Die „Fortuna-Fahrt“ ist aber keine „Aida-Urlaubsreise“, so der Verein. Die Mitfahrenden müssen alles, was zum Leben auf See notwendig ist, selbst tun: Mahlzeiten kochen, Geschirr spülen, putzen, Segel hochziehen und einholen sowie Steuerwache im Zwei-Stunden-Rhythmus – jeder ist mal dran. Ferner gehört zu jeder Fahrt ein künstlerisches Projekt. Die Erlebnisse an Bord, die mit viel Spaß und Abenteuer, aber auch Selbst- und Gruppenerfahrung verbunden sind, bieten den Teilnehmern die Chance, die Einschränkungen durch ihre Erkrankung zu überwinden und sich auf diese Art weiter zu entwickeln.

„Ein besonderer Dank gilt der Werner-Richard-/Dr.-Carl-Dörken-Stiftung für die finanzielle Unterstützung des Projektes“, so die Sterntaler-Verantwortlichen.

Spendenlauf am 12. September

Durchstarten für kranke Kinder – seit mehr als 30 Jahren setzt sich der Sterntaler e.V. mit seinen zahlreichen Projekten für das Wohl der Patienten der Herdecker Kinderklinik und deren Familien ein.

Der traditionelle Spendenlauf sei ein wichtiges Ereignis im Vereinsleben, durch das ein bedeutender Teil des Sterntaler-Budgets eingenommen werde. „Deshalb freuen wir uns auf möglichst viele treue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber natürlich sind auch neue Läuferinnen und Läufer sowie Walker sehr willkommen“, heißt es.

Garten Avalon als Treffpunkt

Treffpunkt am morgigen Sonntag ist der Garten Avalon des Vereins am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke. Gestartet werden kann zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 10 und 12 Uhr nahe der dortigen Tunnelröhre, wo sich auch das Ziel befindet. Von dort geht es für Läufer sowie Walkerinnen und Walker auf die wahlweise vier oder neun Kilometer lange Strecke. Wem das zu lang ist, der kann seine Streckenlänge auch gerne selbst bestimmen. Das Motto ist: Jeder, der helfen will, kann mitmachen. Es findet kein Wettkampf oder Zeitnahme statt, jeder läuft in seinem persönlichen Wohlfühltempo. Im Ziel gibt es eine Medaille und Urkunde. Danach lädt der Verein zum Ausklang in den Garten Avalon ein, wo Getränke und eine kleine Verpflegung auf die Teilnehmenden warten.

Zur Erleichterung der Vorbereitung bittet der Verein um eine formlose Anmeldung mit geplanter ungefährer Startzeit per E-Mail an sterntaler-spendenlauf@gmx.de. Um eine Spende wird gebeten, Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.sterntaler-ev.de. Dies ist per Überweisung möglich (auch für diejenigen, die nicht mitlaufen können) oder bar vor Ort.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung sieht für Veranstaltungen im Freien bis 2500 Personen keine Einschränkungen mehr vor. Der Verein bittet Teilnehmende und Besucher, sich an die üblichen AHA-Regeln halten. Im weitläufigen Garten stelle ein Aufenthalt kein Problem dar. Der Parkplatz des Krankenhauses steht während der Veranstaltung kostenlos zur Verfügung.

Das Sterntaler-Spendenkonto bei der Sparkasse HagenHerdecke: IBAN DE04 4505 0001 0009 1032 50, Stichwort: Spendenlauf

