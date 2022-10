Herdecke: Autofahrer gefährden Feuerwehrleute bei der Arbeit

Herdecke. Containerbrand, Ölspuren – die Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Und wurde zudem von Autofahrern bei der Arbeit gefährdet.

Alle Hände voll zu tun hatte die Feuerwehr Herdecke am vergangenen Wochenende. In der Nacht zu Samstag wurden die Helfer um 2.38 Uhr unter dem Stichwort Containerbrand zum Schulzentrum am Bleichstein in die Hengsteyseestraße gerufen. Dort brannte ein 240-Liter-Müllbehälter, den die Einsatzkräfte unter Atemschutz ablöschten.

Die Nacht war kurz, denn die Einsatzkräfte wurden bereits um 4.35 Uhr zu einer Baustelle am Kirchender Dorfweg alarmiert. Vor Ort befand sich eine provisorische Wasserleitung, die an mehreren Stellen Leckagen hatte. Die Feuerwehr schieberte die Wasserleitung ab und übergab die Einsatzstelle an den zuständigen Energieversorger.

Ausrücken zu drei Ölspuren

Weiter ging es um 10.07 Uhr in die Hauptstraße zu einer Ölspur. Die kontaminierten Flächen wurden behandelt und Warnschilder aufgestellt. Gegen 14.09 Uhr mussten die Einsatzkräfte erneut zu einer Ölspur auf der B54 Wittbräucker Straße ausrücken. Auch dort streuten sie die kontaminierten Bereiche ab und stellten Warnschilder auf. Kurz nachdem die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht worden waren, musste die Feuerwehr um 16.14 Uhr zu einer weiteren Ölspur ausrücken. Betroffen war diesmal Wittener Landstraße. Wieder wurden die betroffenen Stellen abgestreut und Warnschilder aufgestellt. Eine Kehrmaschine der Technischen Betriebe nahm anschließend auf allen betroffenen Straßen das ausgebrachte Bindemittel auf.

Autofahrer gefährden Einsatzkräfte

Während der Einsatzmaßnahmen gefährdeten immer wieder Autofahrer durch riskante Fahrmanöver die Einsatzkräfte. In Zusammenarbeit mit der anwesenden Schutzpolizei wurde gegen die Gefährder eine Anzeige gestellt. Die Feuerwehr appelliert an dieser Stelle an die Vernunft der Autofahrer und bittet um Rücksicht auf die im Einsatz befindlichen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer.

Letzter Einsatz Fitnessclub

Abschließend wurde die Herdecker Wehr am Sonntag um 12.20 Uhr zu einem Fitnessclub in die Mühlenstraße gerufen. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort wurde der betroffene Bereich erkundet, jedoch ohne Feststellung. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

