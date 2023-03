Herdecke: Autoknacker brechen Fahrzeuge in Serie auf

Herdecke. Sechs Fahrzeuge brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Herdecke auf. In diesen Stadtteilen waren sie unterwegs.

Autoknacker waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Herdecke aktiv: Insgesamt sechs Fahrzeuge wurden im Stadtgebiet aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen in der Innenstadt, am Nacken und in Ostende zu. Es handelte sich in allen Fällen um Firmenfahrzeuge. Lediglich bei einem Fahrzeug erlangten die Täter Werkzeuge als Beute. Bei den weiteren Fahrzeugen entstand nur Sachschaden. Laut Kreispolizeibehörde Schwelm gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter.

