Herdecke: Autor erinnert ans KZ-Leben in Dreck und Hunger

Herdecke. Der Autor Christoph Heubner liest Erinnerungen von Auschwitz-Überlebenden vor. Damit setzt die Bürgerstiftung ein Zeichen gegen das Vergessen.

„Bascha, Dvorka und Dorota: Die Frauen sitzen auf dem nackten Boden. Erinnerungen brechen in die Dunkelheit ihrer Baracke: an die Kindheit, die Eltern, die Geschwister, die Schule – und das Leben hier und jetzt: Dreck, Gestank und Hunger in einer Welt, in der sie sich selbst nicht sehen können und nicht wissen, ob es überhaupt noch eine Zukunft geben wird. Weil sie wissen, was der Rauch bedeutet.“

Reichspogromnacht 9. November

Von Oliven, Ameisen und Ratten handeln die neuen Geschichten des Schriftstellers Christoph Heubner, die den Erinnerungen von Auschwitz-Überlebenden gewidmet sind und ihnen Raum geben: auch dem Schmerz und dem Glück ihres Lebens nach dem »Überleben«. Nun kommt der Schriftsteller und Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees auf Einladung der Herdecker Bürgerstiftung in die Ruhrstadt. Anlässlich des Gedenktages zum 9. November 1938, der als Reichspogromnacht in die Geschichtsbücher einging, wird er am Freitag, 5. November, um 19 Uhr in der Aula der Robert-Bonnermann-Schule aus seinen Büchern „Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen“ und „Durch die Knochen bis ins Herz“ lesen. Beide Bücher sind im renommierten Steidl-Verlag erschienen.

Zur Erinnerung an den geschichtlichen Hintergrund greift die Bürgerstiftung folgende Fakten aus der Bundeszentrale für Politische Bildung auf: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierten SA-Truppen und Angehörige der SS gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung. Mehrere hundert Synagogen wurden in Brand gesetzt, mindestens 8000 jüdische Geschäfte zerstört sowie zahllose Wohnungen verwüstet. Zwischen 90 und 100 Juden wurden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. In den Tagen darauf wurden im ganzen deutschen Reich etwa 30000 jüdische Männer verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Die antisemitischen Ausschreitungen waren von der nationalsozialistischen Führung organisiert, die die Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Bürger seit der „Machtergreifung“ Hitlers 1933 systematisch vorantrieb.

Jahrzehntelang zugehört

Über vier Jahrzehnte lang hat Christoph Heubner Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz begleitet und ihnen zugehört, was sie zu sagen haben: Worte, Gefühle und Bilder, die diese Menschen ihr ganzes Leben lang nicht mehr verlassen werden. In seinen Büchern erzählt er von diesen Überlebenden des Vernichtungslagers. „Fast nüchtern und dennoch poetisch schildert er sechs Männer und Frauen mit ihren quälenden Erinnerungen, die bis ins hohe Alter jede Beziehung prägen“, heißt es dazu in einer Kritik des WDR 3. Christoph Heubner ist Geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees (IAK), Vize-Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung für die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim/Auschwitz, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Träger des Verdienstordens der Republik Polen.

Bei seiner Lesung in Herdecke wird er musikalisch begleitet von Nasuku Inada (Klavier), Detlef Landeck (Posaune) und dem Saxophonisten Jens Dembowski.

Drei Fragen

Über die Lesung „Gegen das Vergessen“ anlässlich des 9. Novembers, der an die Reichspogromnacht 1938 erinnert, sprach die Redaktion mit Rainer Hatzky von der Bürgerstiftung Herdecke.

1. Schwerpunkte der Bürgerstiftung sind Kinder und Jugend, Umwelt und Natur sowie Wir für Hier. Warum stellt die Stiftung mit der Lesung nun Historisches bzw. Politisches in den Fokus?

Es ist nicht das erste Mal. Wir haben bereits zwei Lesungen mit Prof. Dr. Michael Göring organisiert, weil der Meinung sind, dass bürgerschaftliches Engagement auch eine gesellschaftspolitische Dimension hat.

2. Welche Zielgruppe wollen Sie mit der Lesung erreichen?

Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger Herdecke einladen, weil in letzter Zeit ein Wiedererstarken des Antisemitismus und Rassismus zu genommen hat. Wir wollen mit dieser Lesung ein Zeichen gegen diese Tendenzen setzen und meinen, dass das auch zu unserer Aufgaben gehört.

3. Das bedeutet, die Bürgerstiftung wird auch künftig solche Veranstaltungen in ihrem Programm verankern?

Aus meiner Sicht ja. Die Lesung ist sozusagen die Fortsetzung einer vorherigen Veranstaltung. Der Kontakt entstand über Inka Beermann von der Buchhandlung Herdecke, die den Saxophonisten Jens Dembrowski kennt, der übrigens früher bei „Extrabreit“ gespielt hat.

Mit Rainer Hatzky sprach Elisabeth Semme

