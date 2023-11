Herdecke: Bäckerei Hagenkötter trauert um ihren Senior-Chef

Herdecke. Im Alter von 71 Jahren ist Karl Wilhelm Hagenkötter verstorben. Als Vertreter der 3. Generation führte er den heimischen Betrieb in die Neuzeit.

Ein heimischer Traditionsbetrieb in Trauer: Im Alter von 71 Jahren ist Karl Wilhelm Hagenkötter verstorben. Der Bäckermeister gehörte zur dritten Generation des Familienunternehmens, das in Herdecke auf eine lange Geschichte bis 1896 zurückblicken kann.

Von 1974 bis ins neue Jahrtausend verantwortlich

Im Mai 1974 übernahm Karl Wilhelm Hagenkötter mit seiner Frau Silvia den Betrieb von seinem Vater Karl, dem Sohn des gleichnamigen Firmengründers. Kurz darauf eröffnete er die erste Filiale in Kirchenende, 1977 folgte ein Verkaufsladen an der Hauptstraße – und in jener Phase endete am Stammsitz Ahlenberg auch der landwirtschaftliche Nebenerwerb. „Schweine und Kühe waren nicht so mein Ding, Backwaren riechen ja auch besser. Meine Mutter fand die Entscheidung nicht gut“, sagte Hagenkötter vor einiger Zeit im Gespräch mit der Lokalredaktion.

In seiner Anfangszeit als Firmenchef, so erinnerte er sich an anderer Stelle, galt auch noch ein Nacht-Back-Verbot. „Vor 4 Uhr durften wir nicht loslegen.“ 42 Jahre lang führten Silvia und Karl Wilhelm Hagenkötter die Bäckerei, ehe ihr Sohn Robin mit seiner Frau Ariane die Nachfolge antrat. Zum Betrieb gehören heute vier Filialen (jeweils zwei in Herdecke und in Witten) sowie die Backstube am Ahlenberg.

