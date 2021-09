Feuerwehr Herdecke: Bagger kippt an Abhang um, Fahrer schwer verletzt

Herdecke. Ein Minibagger kippte an einem Abhang um; der Fahrer wurde herausgeschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Zu einer Menschenrettung rückte die Freiwillige Feuerwehr Herdecke Donnerstag um 9.35 Uhr in den Bereich Schmale Straße / An der Walkmühle aus. Ein Minibagger war hinter einem Gebäude offenbar in abschüssiger und steiler Lage umgefallen. Der Fahrer (51) wurde aus dem Minibagger herausgeschleudert, fiel zwei Meter tief und wurde schwer verletzt. Der umgefallene Bagger lag oberhalb des Mannes auf einer Mauerkante und drohte, auf ihn zu kippen.

Verletzter war ansprechbar

Die Feuerwehr war nach vier Minuten vor Ort und wurde von Passanten sehr gut eingewiesen. Die Einsatzstelle konnte von zwei Seiten (An der Walkmühle und Schmale Straße) betreten werden. Der Patient war ansprechbar, aber schwer verletzt. Die Feuerwehr führte nach einer ersten Sicherung des Baggers die Erstversorgung des Mannes durch. Der Bagger wurde dann weiter mit Spanngurten und Erdanker eingehender gegen weiteren Absturz gesichert.

Rettungshubschrauber kam vorsorglich

Der Baggerfahrer wurde nach Eintreffen des Rettungsdienstes und der Notärztin patientenorientiert aus dem schmalen Bereich gerettet und zur weiteren Behandlung in den Rettungswagen verbracht, der ihn in ein Bochumer Krankenhaus brachte. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, der mit Landeplatzsicherung der Feuerwehr am Bleichstein landete. Sein Einsatz war dann aber nicht mehr erforderlich. Neben der Feuerwehr, die mit einem Hilfeleistungszug vor Ort war, waren ein Rettungswagen und eine Notärztin 90 Minuten im Einsatz.

Die Polizei war vor Ort und übernahm die Ursachenermittlung.. Die Bergung des Baggers in schwieriger Hanglage soll nun ein Fachunternehmen übernehmen. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab.

