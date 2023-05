Aufgrund dieses umgestürzten Baumes ist der Weg am Hengsteysee zwischen dem Koepchenwerk und dem Herdecker Seeschlösschen gesperrt.

Freizeit Herdecke: Baum umgestürzt – Uferweg am Hengsteysee gesperrt

Herdecke. Fußgänger, Jogger und Radfahrer können derzeit den Hengsteysee nicht umrunden. Die Stadt Herdecke arbeitet den Angaben zufolge an einer Lösung.

Wegen eines umgestürzten Baumes ist der Seeweg am Hengsteysee zwischen dem Koepchenwerk und dem Herdecker Seeschlösschen aktuell gesperrt. Hinweisschilder, die auf die Sperrung frühzeitig aufmerksam machen, werden derzeit aufgestellt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen mitgeteilt.

„Der Baum wird schnellstmöglich entfernt und die Sperrung im Anschluss wieder aufgehoben“, heißt es abschließend. Aktuell aber geraten Fußgänger, Jogger und Radfahrer am Herdecker Ufer gewissermaßen in eine Sackgasse, sie können den Weg gegenüber in Hagen nutzen.

