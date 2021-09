Herdecke: Benefizveranstaltung von Pro Kid mit Samuel Koch

Der Autor und Schauspieler Samuel Koch kommt an diesem Freitag, 17. September, zur Benefizveranstaltung von Pro Kid ins Hotel Zweibrücker Hof in Herdecke.

Herdecke. Der Herdecker Verein Pro Kid will im Zweibrücker Hof Geld für kranke Kinder sammeln. Schauspieler Samuel Koch erzählt Freitag aus seinem Leben.

Pro Kid, der Herdecker Verein zur Unterstützung von Kindern mit Beeinträchtigungen, lädt zu einem besonderen Abend im Hotel Zweibrücker Hof ein. In diesem Jahr erwartet die Gäste laut Mitteilung ein interessantes Programm, durch das der bekannte WDR-Moderator Marc Schulte führen wird. „Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie mit uns Samuel Koch, bekannt durch seinen schweren Unfall bei ‘Wetten dass?’ und als Schauspieler. Er kann aus eigenem Erleben vermitteln, wie auch schwierigste Lebenssituationen überwunden werden können“, sagt Dr. Dörte Hilgard, Kinderärztin und Mitglied im Vorstand von Pro Kid.

Der Erlös der Veranstaltung kommt direkt frühgeborenen, chronisch und schwerkranken Kindern zugute. Um die Hilfen für diese Kinder zu ermöglichen, bittet der Verein um Förder- und Spendengelder.

Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster wird ein Grußwort sprechen, auch die Stadtspitzen aus Wetter und Witten haben sich angekündigt. Pro Kid erwartet zahlreiche Gäste aus Herdecke und der Region. „Wir freuen uns auf sie und gerne auch auf alle weiteren Gäste, die bis Donnerstag an der Vorkasse oder ab 18 Uhr an der Abendkasse für 24,50 Euro ein Ticket erwerben können. Kinder sind ebenfalls sehr willkommen und werden betreut.“

Anmeldung Eine Voranmeldung ist möglich unter 02302/9642-700 (werktags 9-13 Uhr) und Mail an info@prokid-herdecke.de – es gelten die 3G-Regeln.

Der Verein mit Sitz in Herdecke bietet neben seinen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 auch psychiatrische Veranstaltungen mit dem Bunten Kreis Ennepe-Ruhr an sowie multiple Hilfen, Vernetzung zu geeigneten Unterstützungseinrichtungen und vieles mehr an. Pro Kid e.V. ist heute als gemeinnütziger Verein ein wichtiger Bestandteil des Versorgungsnetzes für betroffene Kinder in der Region. Denn jede Familie aus Herdecke und Umgebung kann einmal betroffen sein. „Wir begleiten Kinder und ihre Familien vom Krankenhaus ins Kinderzimmer - wenn eine Diagnose das Leben verändert...“

Einlass im Zweibrücker Hof ist am 17. September um 18, die Benefizveranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter