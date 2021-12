Herdecke: Bühne frei für Gastspiel am Stiftsplatz

Herdecke. Eine Achterbahn der Gefühle erleben Zuschauer des Zwei-Personen-Stücks „Der letzte Vorhang“. Vier Mal wird es am Stiftsplatz aufgeführt.

Im Theater am Stiftsplatz hebt sich am kommenden Wochenende wieder der Vorhang für ein Schauspiel mit Karl Hartmann und Jutta Seifert. Das Duo spielt unter der Regie von Rainer Muxfeldt in dem ebenso komischen wie tragischen Stück von Maria Goos, das den Titel „Der letzte Vorhang“ trägt.

Stars und Traumpaar

Und darum geht es: Die Bühnenstars Lies und Richard galten einst als Traumpaar à la Liz Taylor und Richard Burton.

Dann heiratete Lies einen reichen Arzt, beendete ihre Karriere und zog nach Südfrankreich. Richard blieb dem Theater treu und tingelt nach wie vor über die Lande. Mit seinen Allüren, seinem Größenwahn und besonders seinem Alkoholkonsum vergrault er allerdings so manche Bühnenpartnerin.

Treffen nach über zehn Jahren

So auch jetzt, ausgerechnet bei den Proben zu dem Stück, das Lies und ihn damals berühmt machte und das fatal an „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ erinnert. Kurzfristig helfen kann jetzt nur noch Lies. So treffen die beiden nach über zehn Jahren erstmals wieder aufeinander, und die Mischung, die dabei entsteht, ist hochexplosiv.

Wechsel zwischen den Zeiten

Sie glorifizieren Vergangenes, hinterfragen ihre Lebensentwürfe und stellen nicht zuletzt die Frage nach dem Sinn ihres künstlerischen Schaffens: Was treibt uns immer wieder an? In schnellem Tempo wechseln die Darsteller zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Übergangslos schlüpfen sie in die unterschiedlichsten Rollen. Wilder Slapstick wird von anrührenden Momenten abgelöst, alte Wunden reißen auf.

Komisch und todernst zugleich

Der letzte Vorhang sei ein Geschenk für zwei Schauspieler, die übergangslos in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen, heißt es in der Ankündigung zum Stück. Die Darstellerin von Lies spielt nicht nur sich selbst (als 50-Jährige, als junge Frau, als Kate im Stück-im-Stück), sondern ebenso Jojanneke, die tölpelhafte Kollegin. Ebenso sieht man Richard in verschiedenen Stadien seiner Biographie oder – in einem genüsslich-boshaften Porträt – als Lies’ unbedarften Ehemann. Goos’ Stück gleicht einer Achterbahnfahrt der Gefühle: ein komisches Spiel der Kunst um die todernsten Dinge des Lebens.

Karl Hartmann und Jutta Seifert gastieren mit „Der letzte Vorhang“ am Samstag, 11. Dezember, sowie am 16., 17. und 18. Dezember im Theater am Stiftsplatz. Einlass ist an allen Tagen um 19 Uhr. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Eintritt 15 Euro. Es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln.

Heute im Theater Aufgrund der Pandemie werden im Theater am Stiftsplatz nur 20 der insgesamt 40 Zuschauerplätze besetzt. Am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, findet im Theater von 17 bis 18 Uhr ein Kartenverkauf für das Stück „Der letzte Vorhang“ statt. Karten gibt es auch per Mail an info@theater-am-stiftsplatz.de

