Herdecke: Bundesverdienstkreuz für Mediziner Ahmedin Idris

Herdecke. Der Herdecker Mediziner Ahmedin Idris erhielt nun das Bundesverdienstkreuz für seine Äthiopien-Hilfe. Dort tobt derzeit ein Bürgerkrieg.

Im März 2020 stand in diesem Lokalteil, dass Ahmedin Idris für seine Hilfe in Äthiopien das Bundesverdienstkreuz am Bande erhält. Nun konnte der Herdecker Mediziner den Orden der Bundesrepublik Deutschland von Olaf Schade, dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, entgegennehmen.

Das Organisieren von medizinischen Geräten für Krankenhäuser und das Entsenden von Fachleuten für mehrwöchige Lehrtätigkeiten, das Sammeln von Spenden für den Bau von Schulen und das Finanzieren von Ausbildungen: Dies sind laut Mitteilung des EN-Kreises nur einige Beispiele dafür, wie Ahmedin Idris sich dafür einsetzt, Menschen in Äthiopien zu helfen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

Besondere Lebensgeschichte

„Ahmedin Idris und seine Mitstreiter haben in über einem Jahrzehnt ein leistungsfähiges Hilfswerk aufgebaut, unterstützen insbesondere die Bewohner und das Gesundheitssystem in der nordäthiopischen Provinz Tigray. Getragen werden die Aktivitäten vom Verein Etiopia Witten, sein Initiator und Motor ist Idris“, würdigte der Landrat das Engagement. Seine Laudatio nutzte Schade, um auf die besondere Lebensgeschichte des heute 69-Jährigen und seinen langen Weg nach Deutschland einzugehen.

Biografische Daten 1952 als eines von zwölf Kindern eines Bauernpaares in Eritrea geboren, hatte Idris das Glück, das Gymnasium besuchen und anschließend in Addis Abeba studieren zu können.

1972 musste er aus politischen Gründen in die damalige DDR emigrieren und schloss dort sein Medizinstudium ab, bevor er 1979 in den Westen floh und hier eine Heimat fand.

Heimisch wurde Idris schließlich in Witten und Herdecke. Nach seiner Facharztausbildung praktiziert er seit 1992 in einer eigenen Praxis in Rüdinghausen als Hausarzt und Internist. Parallel zum Beruf engagierte er sich lange Jahre im Hammer Forum (Medical Aid for Children), 2008 initiierte er eine Reise mit 40 Ärzten, Lehrern und Studenten nach Äthiopien. Diese Reise, ihre Erlebnisse und Erkenntnisse, mündeten 2009 in der Gründung des Vereins Etiopia Witten.

„Ahmedin Idris gelingt es bis heute immer wieder, Menschen für die Arbeit in diesem Verein zu gewinnen. Mediziner, Techniker und Lehrende, die ihr Fachwissen völlig unabhängig von ihrer Berufs- und Gesellschaftsgruppe sowie Nationalität in den Dienst der guten Sache stellen“, so Schade zur Leistung des Geehrten, die zudem von Nachhaltigkeit und Konsequenz geprägt sei. Der Verein sammelt medizinische Geräte aus deutschen Krankenhäusern und Arztpraxen und verschifft sie nach Äthiopien. So fand etwa eine komplette Intensivstation ihren Weg in das Ayder Hospital in Mekele (Hauptstadt der Nordprovinz Tigray). In diesem wie in allen anderen Spendenfällen werden die Geräte durch Ingenieure aufgebaut und gewartet, deutsche Ärzte unterstützen die äthiopischen Medizinfachkräfte bei der Anwendung.

Die vom Verein so geförderten Kliniken gelten in Äthiopien als Vorbilder für andere Universitätskliniken und große kommunale Krankenhäuser. „Der Bau von Schulen, der Austausch von Künstlern, die Stadtentwicklung in Mekele und die Städtepartnerschaft zwischen Mekele und Witten - Stück für Stück hat sich Etiopia Witten e.V. in den Jahren weitere Unterstützungsfelder erschlossen“, skizzierte Schade die Entwicklung des Vereins zu einem größeren Hilfswerk.

„Herzzerreißenden Nachrichten“

Überschattet wurde die Ordensübergabe von der aktuellen Lage in Äthiopien, speziell in der Nordprovinz Tigray. Dort tobt seit Monaten ein Bürgerkrieg. Idris berichtete von herzzerreißenden Nachrichten über das Leid der Menschen, von Zerstörung und Plünderungen, die auch vor den Hilfsprojekten von Etiopia Witten nicht Halt machen. „Momentan“, so der Vereinsvorsitzende Dr. Christian Leuner, „hoffen wir auf ein Ende der Isolierung der Nordprovinz und das Kriegsende. Unser Blick ist nach vorne und auf den Wiederaufbau gerichtet.“

