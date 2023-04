Herdecke: Containerbrand-Alarm deckt vermutlich Einbruch auf

Herdecke. Zwei Container brennen nachts (Karfreitag) in voller Ausdehnung. Dabei entdeckt Herdeckes Feuerwehr, dass wohl in eine Schule eingebrochen wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke war in der Nacht zu Karfreitag mehrfach im Einsatz. Ein Brandmeldealarm einer Warnanlage wurde um 3.18 Uhr aus einer Grundschule in der Straße Am Berge gemeldet. Vor Ort wurde schon im Außenbereich Brandgeruch wahrgenommen. In der Schule hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Bei der näheren Erkundung stellten die Ehrenamtler fest, dass es im Gebäude nicht brannte. Jedoch war hier vermutlich eingebrochen worden. Daraufhin wurde offenbar einer der Rauchmelder ausgelöst.

Der Brandgeruch stammte vom Parkplatz Westender Weg (liegt direkt darunter). Dort brannten mehrere Altpapiercontainer in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz aufgenommen. Die Einsatzstellen wurden der Polizei zu weiteren Ermittlungen übergeben.

Eine Tragehilfe für den Rettungsdienst stand um 5.16 Uhr im Ortsteil Westende auf dem Programm. Eine Staffel war hier 45 Minuten im Einsatz.

