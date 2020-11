Powerpoint-Präsentationen , Gedankenstützen mittels einer Flipchart oder Tafel, lange Vorträge und das alles im Sitzen – wer schon einmal einen Führungskräftelehrgang mitgemacht hat, der weiß, dass diese Zusammentreffen oft ziemlich langwierig sein können. Bei Simone Schlafhorst in Herdecke sieht das hingegen ganz anders aus.

Die Herdeckerin ist Konzeptentwicklerin. Auf Grundlage ihrer Ausbildung und Erfahrung entwickelte sie verschiedene Tools (Werkzeuge) mit denen sie arbeitet und die sie je nach Person neu zusammensetzt. So gibt es inzwischen beispielsweise Neurotools für die Therapie Demenzkranker oder auch Psychotools für Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. „Es gibt beispielsweise Menschen, die haben Probleme damit, sich berühren zu lassen. Doch Tango kann man auch ohne Berührung tanzen“, sagt Schlafhorst und lächelt.

Seminar für Führungskräfte: Die Macht der Intention

Doch wie genau soll Tango tanzen Führungskräften helfen, ihre Aufgaben besser zu bewältigen und mit ihren Mitarbeitern umzugehen? Simone Schlafhorst bietet Seminare an, die über einen oder zwei Tage dauern. Führen oder die Macht der Intention heißen die Kurse. Sie gibt den Teilnehmern dabei Werkzeuge an die Hand, um sich selbst zu analysieren und mit den Menschen und individuellen Situationen besser umgehen zu können. „Zunächst geht es darum, die eigene Körpersprache zu analysieren und zu verändern. Schlendere ich beispielsweise durch einen Raum, hat das eine ganz andere Signalwirkung, als wenn ich gerade auf etwas zugehe“, erläutert die Expertin.

Jeder Mensch sei individuell. Manche fühlten sich wohler beim Führen, andere beim Folgen. „Ideal ist es, wenn eine Person ihren Führungsstil anpassen kann. Kreative Mitarbeiter brauchen mehr Freiheiten, andere klare Strukturen“, weiß Schlafhorst. Wichtig sei es, zu wissen, was einen selbst glücklich macht. „Das sagt uns aber nicht der Kopf, sondern der Bauch. Wenn ich das aber weiß, muss ich die richtigen Impulse setzen, um das umzusetzen. Und das ist dann schon Tango“, sagt Schlafhorst.

Lernen, aufeinander zuzugehen

Ein Beispiel dafür ist Bettina Friedrich. Die Unnaerin ist eine Schülerin von Schlafhorst. „Ich komme aus einer Musikerfamilie. Meine Eltern haben mir damals gesagt, geh mal zur Sparkasse. Das ist etwas Ordentliches. Eigentlich wollte ich immer mit Menschen arbeiten“, berichtet sie. Ihre Erfahrungen im Berufsleben mit Mobbing und Probleme in der Familie führten letztlich dazu, dass sie ihren Job an den Nagel hängte.

Heute ist sie in ihrem Traumberuf angekommen. Sie hat mit Tina Solution ihre eigene Firma und arbeitet mit Menschen, denen sie Problemlösungen aufzeigt. Im März 2018 kam sie zu Simone Schlafhorst. Seitdem arbeitet sie weiter an sich selbst, aber auch daran, sich weiterzuentwickeln und damit wiederum anderen Menschen besser helfen zu können. „Durch die verschiedenen Übungen, die es beim Neurotango gibt, können die Menschen lernen, aufeinander zuzugehen. Man kann jemanden bewegen oder auch sich selbst“, so Friedrich.

Darum ist Neurotange eine gute Übung für Führungskräfte

Neuer Verband in Herdecke gegründet Die zertifizierte Aus- bzw. Weiterbildung zum Trainer in der Neurotango-Therapie wird ab September größtenteils in Herdecke stattfinden. Fast 50 Trainer wurden bereits in Deutschland und international ausgebildet.

Im Juni fand im Zweibrücker Hof die Gründung des Verbandes deutscher Tangotherapeuten statt. Vorsitzende ist Silvia Kahlau.

Bereits im Februar veröffentlichte Simone Schlafhorst ihr Buch „Neurotango – Prinzipien der Tango-Therapie“ (ISBN 978-3-00-058909-6).

Weitere Infos im Internet (www.tango-therapy.com).

„ Neurotango könnte ich mir auch gut Assessments vorstellen“, meint Schlafhorst. „Wie passt dieser Bewerber ins Team? Ist er kompatibel? Neurotango ist eine gute Übung, um zu sehen, wie Menschen miteinander umgehen“, sagt sie. Dabei ist der Körperkontakt nicht zwingend erforderlich. „Neurotango funktioniert auch mit Ansagen“, verrät sie. Wichtig ist dabei, dass der Ansager der Führende ist und die Person, die die angesagten Schritte entgegennimmt, auch folgen kann und will. Das wird beim Neurotango eingeübt. Es funktioniert über die Körpersprache und über die Stimme. Während des Seminars werden nach jeder Runde Führen und Folgen kleine Fragerunden eingebaut, in der die Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichten. „Die Teilnehmer öffnen sich dann, und man kann an speziellen Problemen arbeiten“, berichtet Schlafhorst. Selbstreflexion spielt dabei eine große Rolle.

Die Herdeckerin sieht sich bei den Seminaren selbst eher als Entwicklungshelferin. Sie möchte den Teilnehmern helfen, einen erweiterten Blick auf sich selbst und die Mitarbeiter zu geben. Denn nur, wer in sich selbst gefestigt sei, könne auch andere Menschen führen. „Man muss sich ganz klar sein, wo sein eigener Tanzbereich ist“, sagt Friedrich.