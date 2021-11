Herdecke: Einbrecher durchsuchen Minigolfanlage im Zillertal

Am Minigolfplatz an der Wetterstraße in Herdecke versuchten sich Einbrecher nicht zum ersten Mal.

Herdecke. In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbrüche. Zwei Beispiele aus Herdecke (Minigolfoase Wetterstraße und Loerfeldstraße) belegen das.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in die Räumlichkeiten der Minigolfanlage im Zillertal einzudringen. Aufgrund der guten Sicherung gelang es den Tätern nicht, in das Innere zu kommen. Sie flüchteten ohne Beute. Es war nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass der Freizeitbetrieb an der Wetterstraße das Ziel von Einbrechern war.

Zweite Mitteilung der Polizei Ennepe-Ruhr am Donnerstag: Unbekannte Täter sind am Mittwoch auf den Balkon einer im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung in der Loerfeldstraße geklettert. Die Täter schlugen ein Loch in die Scheibe der Balkontür und öffneten die Tür. Sie durchsuchten die Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

