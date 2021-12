Herdecke: Einsatz nach Flut mit Spende für Helfer belohnt

Herdecke. Hilfe für die Helfer: Die Sparkasse Hagen-Herdecke unterstützt nun sechs Organisationen, die Mitte des Jahres nach der Flut geholfen haben.

Bereits im Sommer hatten die Sparkasse Hagen-Herdecke sowie die Sparkassenstiftung für Hagen insgesamt 500.000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Hagen und Herdecke zur Verfügung gestellt. Mit einer zusätzlichen Spende setzte die Sparkasse jetzt ihre Tradition fort, gemeinnützig orientierte Einrichtungen zu Weihnachten zu unterstützen. In diesem Jahr erhalten insgesamt sechs Organisationen, die Mitte des Jahres geholfen haben die großen Herausforderungen der Flutkatastrophe in Hagen und Herdecke „mit ihrem unermüdlichen Einsatz zu meistern“ – so eine Mitteilung –, jeweils 2000 Euro. Im Einzelnen sind dies: DRK Kreisverband Hagen, Malteser Hilfsdienst, Untergliederung Hagen, Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalstelle Hagen, THW Ortsverband Hagen, Stadtfeuerwehrverband Hagen und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke.

Weihnachtsspende

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hagen-Herdecke, Frank Walter, freute sich, dass die symbolische Scheckübergabe, wenn auch im kleinen Kreis, jetzt im Sparkassen-Karree stattfinden konnte und sagte: „Die Sparkasse möchte mit dieser Weihnachtsspende ganz besonders den ehrenamtlichen Helfern danken. Sie standen, teilweise unter Einsatz ihres eigenen Lebens, den Bürgerinnen und Bürgern bei. Ihnen gilt die höchste Anerkennung.“

