Herdecke: Familien-Spaß beim Minigolf und mit Foto-Motiven

Familientag in der Minigolf-Oase im Zillertal: Die Lokalredaktion sowie Betreiber-Familie Klute luden in Herdecke an der Wetterstraße Kinder zu einer Gratis-Runde Minigolf ein und boten neben dem Glücksrad auch Fotomöglichkeiten mit Maskottchen Checky oder Star-Wars-Figuren

Herdecke. Viele Foto-Motive: Die Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute luden zum Familiennachmittag in die Minigolf-Oase Herdecke (Wetterstraße) ein.

Die siebenjährige Celine nähert sich in der Minigolf-Oase im Zillertal einem der beiden Jawas und fragt die verkleidete Star-Wars-Figur: „Bist du flauschig?“ Ein wenig unheimlich ist ihr der Kapuzenmann mit seinen leuchtend gelben Augen schon. Kurz muss sie ihn aber doch einmal berühren, um sich zu vergewissern. Sicherheitshalber zieht sie aber rasch wieder die Gesellschaft von Mama und Papa vor.

Das Mädchen war eines von vielen Kindern, die am Samstag den Minigolfplatz kostenfrei nutzen durften. Dort hatte die Lokalredaktion mit der Betreiber-Familie Klute einen Familiennachmittag organisiert. Kurz vor dem abgesperrten Teilstück des Ruhrtalradwegs stand das Redaktionsmobil, am Glücksrad konnte Teilnehmer Tombola-Preise (auch vom Kraftwerks-Nachbarn Mark-E) gewinnen.

Ein Waschbär und Star-Wars-Verkleidungen

Checky, das Waschbär-Maskottchen der Kinderzeitung der Westfalenpost/Westfälischen Rundschau war natürlich auch vor Ort. Mit ihm konnten sich die kleinen BesucherInnen fotografieren lassen, das Bild als Ausdruck gab es sofort vor Ort zum mitnehmen. Der Waschbär kam allerdings so gut an, dass auch der ein oder andere erwachsene Besucher dieses Angebot gerne in Anspruch nahm. Auch die verkleideten Star-Wars-Figuren entpuppten sich als beliebtes Motiv.

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis / WP

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Familientag mit Minigolf und Foto-Spaß im Zillertal Herdecke Kinder spielen gratis und nehmen Fotos von Checky oder Star-Wars-Figuren mit: Aktionstag der Lokalredaktion und Betreiber-Familie Klute Foto: Manuela Pavlovskis

Klutes Minigolf-Oase steckt seit langer Zeit – im wahrsten Sinne des Wortes – in einer Sackgasse. Die Sperrung eines Teilstücks des Radweges am Harkortsee zwischen Herdecke und Wetter ist für Ausflügler ärgerlich, noch ärgerlicher für die Betreiber. Als Unterstützung diente besagter Familientag. Jacqueline und Dominik aus Hagen zum Beispiel hatten mit ihrem vierjährigen Sohn einen Ausflug mit dem Rad von Hagen nach Wetter geplant. Der Aufenthalt am Minigolfplatz sollte ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Spielplatz am See in Wetter sein. „Uns war gar nicht bewusst, dass der Weg schon wieder gesperrt ist“, erzählt Dominik enttäuscht.

Ein schöner Ort zum Verweilen

Die kleine Mara aus Hagen, fünf Jahre alt, kam mit ihren Großeltern zur Freizeitanlage an der Wetterstraße. „Wir spielen hier häufiger mit unserer Enkelin Minigolf“, erzählte Anette Jakob. Das Familien-Trio genoss den gemeinsamen Nachmittag. „Es ist so ein wunderschöner Ort und ein ruhiger Platz hier am See.“

Auf der Terrasse vor der Futterluke machten es sich Minigolfer, Radfahrer und Spaziergänger im Schatten gemütlich. Die sechsjährige Rebecca fand die Pommes besonders klasse, während sich ihre Mama mit einem Kaltgetränk erfrischte. Warm und sonnig, leckeres Essen, gute Laune und angenehme Sitzmöglichkeiten neben Palmen – all das lockte nun erfreulicherweise viele Besucher aus Herdecke und Wetter sowie Nachbarstädten zur Oase am Harkortsee.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter