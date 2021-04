Herdecke: Fernwärme von Mark-E ab April 0,6 Prozent billiger

Mark-E, ein Tochterunternehmen von Enervie, hat zum 1. April den Preis für Fernwärme in Herdecke gesenkt.

Herdecke. Leistungspreis steigt leicht, Arbeitspreis geht spürbar herunter: Zum 1. April sinken laut Mark-E erneut die Fernwärmeentgelte in Herdecke.

Erneut gute Nachrichten für alle Fernwärmekunden in Herdecke: Laut Pressemitteilung erhöht Mark-E zum 1. April 2021 zwar den Netto-Leistungspreis minimal um rund 0,2 Prozent, senkt aber gleichzeitig den Netto-Arbeitspreis um etwa 0,9 Prozent. Für typische Verbrauchsfälle bedeutet dies eine Senkung der Netto-Fernwärmeentgelte um ca. 0,6 Prozent. Begründet ist dies durch die Kostentwicklung bei der Wärmeerzeugung.

Die Kunden werden den Angaben zufolge über die neuen Preise mit einer öffentlichen Bekanntmachung informiert. Auf Wunsch sendet Mark-E ihren Kunden auch das neue Preisblatt mit den Allgemeinen Tarifbedingungen zu. Mit Ablesestand zum 1. April 2021 können Mark-E Kunden gerne den Zählerstand Fernwärme über das Onlinecenter www.mark-e.de oder auch über die kostenfreie Service-Hotline (Tel.: 0800.123-1000, Fax: 0800.123-1001) mitteilen. Für weitere Fragen steht ebenfalls die Service-Hotline der Mark-E für Privat- und Geschäftskunden unter 0800.123-1000 zur Verfügung. Weitere Informationen sind per E-Mail unter privatkunden@mark-e.de bzw. geschaeftskunden@mark-e.de erhältlich.

Fernwärmeversorgung in Herdecke

Mark-E versorgt in Herdecke die Bereiche Innenstadt, Nacken, Bleichstein und das Neubaugebiet Ruhraue mit Fernwärme. Auch kommunale Gebäude wie das Rathaus, die Sonnenstein-Schule und Grundschule Robert Bornemann, die städtische Sporthalle und das Freibad gehören zum Versorgungsgebiet.

Die Versorgung der Fernwärmekunden in Herdecke mit Wärme wird von gasbefeuerten Blockheizkraftwerken und Heißwasserkesseln sichergestellt. Die Versorgung von Kunden mittels Fernwärme in Herdecke bietet laut Mitteilung diverse Vorteile: So wird durch die effiziente und umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung-Technik ein überdurchschnittlich hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Produktion von Strom und Wärme erzielt – auch im Vergleich zu Öl-, Gas- und Holzpelletheizungen. Weitere Pluspunkte sind ein sehr geringer Betriebs- und Wartungsaufwand, ein sehr niedriger Platzbedarf (keine Brennstofflagerung oder Gaszuleitung im Haus), kein Risiko einer Schadstoffbelastung im unmittelbaren Lebensumfeld und eine hohe Versorgungssicherheit.