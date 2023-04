Herdecke: Feuerwehr bei ABC-Einsatz, Unfällen und Ölspuren

Herdecke. Anstrengendes Wochenende für die Wehr. Bei einem ABC-Einsatz entpuppt sich vermeintlich gefährliche Flüssigkeit als Wasser aus einer Klimaanlage.

Unfälle, Brandmeldealarm, Ölspuren und ein ABC-Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Am Samstagmittag wurde ein Brandmeldealarm aus der Gahlenfeldstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Helfer fest, dass die Ursache für den Alarm durch Reinigungsarbeiten ausgelöst wurde. Der Einsatz wurde abgebrochen. Um 17.08 Uhr rückte die Wehr zu einem Verkehrsunfall in der Goethestraße aus. Dort wurde eine Person verletzt; auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut.

Ölspur in der Innenstadt

Bereits am Freitagmittag wurde eine Ölspur aus der Innenstadt gemeldet. Die Wehr streute die Dieselspur auf der Ruhrstraße ab; die Kräfte verfolgten die Spur bis zu einem Versandhof an der Schillerstraße. Die Schillerstraße und der Versandhof waren ebenfalls kontaminiert. Der Stoff lief bereits in Kanäle. Die Ausbreitung wurde mit Bindemittel eingedämmt. Ein polnischer Lkw konnte als Verursacher der Spur ausgemacht werden. Aus dem Auflieger tropfte es. Das Fahrzeug war als Gefahrgut-Lkw gekennzeichnet.

ABC-Einsatz wegen unbekannter Flüssigkeit

Daraufhin wurde der Einsatzführungsdienst zur weiteren Beurteilung angefordert. Der Laderaum wurde unter Atemschutz, kurze Zeit später löste ein Messgerät der Einsatzkräfte Alarm aus. Auf dem Boden konnte eine Flüssigkeit erkannt werden. Die Feuerwehrleute verließen sofort den Laderaum. Die Einsatzleitung ging nun auf Nummer sicher und eröffnete einen ABC-Einsatz.

In Schutzausrüstung

Zunächst wurden die Kanaleinläufe auf dem Gelände mit Gullydichtkissen gesichert. Der Brandschutz wurde präventiv über unabhängige Löschmittel sichergestellt. Ein Trupp mit Schutzausrüstung ging unter Atemschutz und Messgeräten in den Ladebereich des Lasters.

In Schutzanzügen im Einsatz: Zunächst war unklar, welche Flüssigkeiten ein Lkw aus Polen geladen hatte. Foto: Feuerwehr Herdecke

Nach 45 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Bei der im Laderaum befindlichen Flüssigkeit handelte es sich um Wasser aus einer Klimaanlage (es war ein Kühllaster). Die Ursache für den Dieselaustritt wurde auch gefunden: Ein Verbindungsschlauch zum Kühlaggregat war defekt.

Polizei vor Ort

Die Untere Wasserbehörde war an der Einsatzstelle und unterstützte die Einsatzleitung. Sehr geringe Mengen des Kraftstoffes waren in die Kanalisation gelaufen. Die Kläranlage Hagen wurde informiert; die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle. Der Laster muss nun repariert werden. „ABC-Einsätze sind immer sehr personal- und materialintensiv. Jedoch steht hier die Sicherheit aller Beteiligten im Vordergrund. Grundlage unseres Handelns ist die Dienstvorschrift über ABC-Gefahren“, so der Einsatzleiter. Der ABC-Einsatz wurde erst um 17.30 Uhr beendet.

Unfall in Westende

Noch während dieses Einsatzes wurden weitere Ölspuren von der Mühlenstraße und Wittbräucker Straße gemeldet. Ein Kradunfall wurde dann um 18.12 Uhr vom Westender Weg gemeldet. Ein Rollerfahrer war dort alleine verunglückt. Nach der Erstversorgung wurde er mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsmittel.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich um 18.29 Uhr in der Nierfeldstraße: Zwei Fahrzeuge waren aus unbekannten Gründen seitlich zusammengestoßen. Eine Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

