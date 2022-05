Herdecke: Feuerwehr löscht brennenden Komposthaufen

Herdecke. Zwei brennende Komposthaufen verursachten starken Rauch. Die Feuerwehr Herdecke rückte zum Fliederweg aus und löschte die Brände.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Montagabend gegen 22 Uhr wegen starker Rauchentwicklung zum Fliederweg am Nacken gerufen. Vor Ort angekommen, wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vorbildlich eingewiesen. Zwei brennende Komposte verursachten eine massive Rauchentwicklung in der gesamten Umgebung. Ein Trupp bekämpfte unter Atemschutz und mit einem C-Rohr den Brand. Danach kontrollierten die Helfer die Brandstelle noch mit der Wärmebildkamera und übergaben sie dem Eigentümer. Neben der Feuerwehr war auch die Schutzpolizei mit einem Fahrzeug im Einsatz.

