Herdecke: Frühlingskräuter bei Tour an der Ruhr entdecken

Herdecke. Ursula Stratmann lädt ein zu einer Kräutertour entlang der Ruhr und erklärt, welche Pflanzen essbar sind oder sich als Heilmittel eignen.

„So zart und saftig wie noch nie sind die Kräuter im Mai! Hier können Sie Ihren saftigen Vitaminbomben-Salat sammeln. Oder mit Ehrenpreis endlich den richtigen Mann finden. Wussten Sie schon, dass der Ehrenpreis auch Veronica heißt und die Comedian Harmonists damals mit ihrem Lied ,Veronika, der Lenz ist da!’ möglicherweise dieses K raut gemeint haben? Man nennt es auch ,Männertreu’, da die Blüten nach dem Pflücken genauso lange halten wie die Treue der Männer, nämlich zwei Minuten...“. So werben die Veranstalter für die Kräutertour am Samstag, 28. Mai, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Café Extrablatt in der Mühlenstraße 11.

Was alles an der Ruhr wächst

Aber im Ernst: An der der Ruhr wächst viel mehr: Beinwell, aus dem man eine herrliche Roulade braten kann, dessen Blattumschläge aber auch bei blauen Flecken und Gelenkschmerzen helfen, Knöterich, dessen Wurzel als Allheilmittel gilt und aus dem man Flöten schneiden kann und allerlei andere essbare Kräuter, Blüten und Heilmittel!

Kraut gegen Krankheiten

Man könnte meinen, ein Apotheker, der die alten Rezepturen aus der Volksmedizin noch kannte, hätte die Sammlung der Kräuter hier angepflanzt. In Herdecke an der Ruhr – keine Minute von der City entfernt – hat sich die Natur diesen Heilgarten selbst zusammen gestellt. Die Vielfalt ist so üppig, dass die Herdecker hier gegen vielerlei Krankheiten etwas finden können. Und das auf einem kleinen Stückchen Erde im Radius von 200 Metern um das Hotel Zweibrücker Hof. Viele der Kräuter verwendete man früher in der Volksmedizin, andere sind heute höchst offiziell von einer Expertenkommission als wirksam eingestuft.

Keine Anmeldung

Bei der Tour mit Kräuterexpertin und Autorin Ursula Stratmann gibt es Blütenbrote, ein Blütenquiz, ein Riechquiz, für jeden ein dickes Skript, Sammeltütchen und ein Likörchen. Die Kosten betragen pro Person 20 Euro. Hunde dürfen nicht mitkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter